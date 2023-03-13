Будущее под вопросом: рождаемость в Эстонии продолжает неуклонно снижаться

Практически те же причины спада рождаемости называет и Лууле Саккеус из Эстонского центра демографии при Таллиннском университете.

В департаменте добавляют, что социально-политическая ситуация в стране также влияет на рождаемость. На 2021 год в Эстонии пришелся пик коронакризиса, а самый высокий уровень заражений был в начале 2022 года. Исследования также показали связь между коронакризисом и низкой рождаемостью в других странах. Например, в соседней стране Латвии в 2020 и 2021 годах был самый низкий уровень рождаемости с 1920 года.

„Нынешние родившие сами родились в 1990-х годах, когда число рождений было низким. Поэтому, кроме других причин, за низкой рождаемостью стоит тот факт, что сегодняшнее поколение молодежи меньше, чем предыдущее“, — поясняет Трасберг.

Число рождений, как отмечают в ведомстве, имело тенденцию к снижению с момента обретения Эстонией независимости, немного увеличившись только в конце 2000 годов. Оно достигло самого низкого уровня в период с 1997 по 2001 год, когда было примерно 12 500 рождений в год.

„Смертность остается высокой, но, к счастью, все же несколько ниже, чем в 2021 году. Однако уровень рождаемости в 2022 году был рекордно низким. В статистике населения Эстонии, данные которой восходят к 1919 году, никогда не регистрировалось менее 12 000 рождений“, – комментирует цифры ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

Что же касается естественного прироста населения, то здесь цифры неутешительные. В прошлом году в Эстонии умерло 17 245 человек, а родилось всего 11 588 человек.

По данным Департамента статистики, на 1 января 2023 года население Эстонии составляло 1 357 739 человек, что на 2% (25 943 человека) больше, чем год назад. Однако большей частью прирост населения произошел за счет прибывших в страну новых жителей. Согласно зарегистрированным миграционным данным, в Эстонию прибыло 42 022 человека, а выехало из страны 10 422. 75% (31 594) человек, прибывших в страну, были гражданами Украины.

„Во-первых, впервые рожают сейчас женщины, которые родились в 90-е годы, а это поколение само по себе малочисленно. Во-вторых, на рождаемость влияют кризисы, которые длятся уже несколько лет: сначала была пандемия, сейчас – энергетический кризис, угроза войны, общий экономический кризис. Все это добавляет неуверенности в будущем“, – поясняет Саккеус.

В качестве третьей причины она называет риторику в поддержку больших семей, которая ведется последние годы. По словам специалиста, это не побудило пары произвести на свет своих первенцев.

„По прогнозам, снижение рождаемости будет продолжаться до тех пор, пока сохраняются эти вышеупомянутые условия, – констатирует Лууле Саккеус. – А чтобы рождаемость пошла в рост, наиболее важным является взращивание чувства безопасности в обществе“.

При этом Саккеус добавляет, что Эстония не уникальна в нынешней ситуации.

„Латвия также только что объявила о самом низком количестве рождений за 100 лет. Во всех тех странах, где было снижение рождаемости в начале 90-х, оно происходит и сейчас. Мы только начинаем видеть влияние экономического кризиса, а дальше все зависит от того, где он отразится наиболее серьезно“, – поясняет специалист.

К слову, рекордно низкой оказалась в прошлом году рождаемость и в Финляндии: предварительная статистика, которую приводит rus.err.ee, показывает, что в 2022 году там родилось 44 933 ребенка. Это на 4661 меньше, чем в 2021-м. Рождаемость в стране начала снижаться в 2010-х годах.

Молодых женщин станет меньше

„По предварительным данным, опубликованным на сайте Департамента статистики, в 2022 году родилось 11 588 детей – это исторический минимум с начала прошлого века, – подтверждает Алис Таммур, советник отдела статистики и анализа Министерства социальных дел. – Предположительно, в январе 2023 года сохранится тенденция прошлого года. Однако само по себе число рождений не дает картины того, что происходит с рождаемостью в Эстонии. Снижение было прогнозируемым“.