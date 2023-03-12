Певкур рассказал, сколько граждан Эстонии воюют против Украины на стороне России(64)
Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) признал, что порядка 10 граждан Эстонии воюют против Украины на стороне России - такие данные Певкур в пятницу привел в интервью передаче Ringvaade на телеканале ETV, передает RusERR.
По информации политика, около десяти эстонцев отправились воевать на стороне Украины против российской агрессии, и примерно столько же граждан Эстонии воюют на стороне России.
„Их можно пересчитать по пальцам двух рук, не больше. К сожалению, мы вынуждены признать, что и на российской стороне есть граждане Эстонии“, - сказал Певкур.
Говоря о жителях Эстонии, сражающихся на стороне российских войск, министр обороны сказал, что если они будут выявлены и вернутся в Эстонию, им грозит уголовное наказание.
„Участие в войне на стороне агрессора в Эстонии наказуемо“, — подчеркнул он.
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