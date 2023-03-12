Певкур рассказал, сколько граждан Эстонии воюют против Украины на стороне России

По информации политика, около десяти эстонцев отправились воевать на стороне Украины против российской агрессии, и примерно столько же граждан Эстонии воюют на стороне России.

„Их можно пересчитать по пальцам двух рук, не больше. К сожалению, мы вынуждены признать, что и на российской стороне есть граждане Эстонии“, - сказал Певкур.

Говоря о жителях Эстонии, сражающихся на стороне российских войск, министр обороны сказал, что если они будут выявлены и вернутся в Эстонию, им грозит уголовное наказание.

„Участие в войне на стороне агрессора в Эстонии наказуемо“, — подчеркнул он.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.