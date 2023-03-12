Вчерашний снегопад сделал дороги скользкими. Департамент призывает быть предельно осторожными!(1)
Хотя во многих местах в Эстонии только что прошел снегопад, суровая зима понемногу отступает. В начале недели обещают поземку, но также дождь и плюсовую температуру. Департамент транспорта просит участников движения быть осторожными, потому что зимние дорожные условия изменчивы.
Сегодня рано утром дорожные покрытия на крупных государственных дорогах между следами от колес были заснеженные или обледенелые, местами на дорогах образовались снежные заносы. Температура воздуха и дорожного покрытия была минусовая. Во многих местах шел снег и была поземка.
Более сложными дорожные условия могут быть на второстепенных шоссе и небольших опорных дорогах, время цикла обслуживания которых больше по сравнению с крупными дорогами.
Согласно прогнозу погоды, сегодня днем будет переменная облачность, местами пройдет снег. Утром в воздухе и на дорогах будет минусовая температура. Днем температура воздуха повысится до нуля, а температура дорог - до плюсовой. Утром в прибрежных районах ветер будет порывистым, днем он усилится повсюду с порывами до 17 м/с, местами поземка.
Ночью - переменная облачность. Во многих местах - снег и метель. К утру ливневые дожди и облака рассеются. Ветер западных направлений - от 5 до 12, на островах и побережье порывы северо-западного ветра достигнут 17 м/с. Температура воздуха от -2 до -7, местами до -12 градусов.
Утро понедельника будет ясным или с низкой облачностью, без осадков. Во второй половине дня с запада сгустятся тучи. Вечером в Западной Эстонии пойдет снег и будет метель. Западный и юго-западный ветер 4-9, на побережье порывы до 12, во второй половине дня ветер изменится с западного на юго-восточный и к вечеру усилится до 6-11, порывами до 15, на западно-эстонских островах и побережье 13-18, порывами до 23 м/с. Температура воздуха от -2 до 1 градуса.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Южный и юго-западный ветер 7-12, порывами до 17, на побережье 9-14, порывами до 18 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха от 3 до 8 градусов.
В среду погода обещает быть облачной с прояснениями. Местами дожди. Ветер южный и юго-западный 6-11, на островах и побережье западной Эстонии 9-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха от 1 до 6 градусов.
Департамент транспорта просит участников движения учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы и, планируя поездку, следует запасаться временем, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и держать дистанцию. Безусловно, максимально разрешенная скорость не подходит для езды при метели, снежных заносах и гололедице.
От участников движения Департамент транспорта ждет информации о дорожных условиях по телефону1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения смотрите здесь http://tarktee.ee.
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