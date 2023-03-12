Педофилу Артуру Айбетову грозит три года тюрьмы по новому обвинению

„Артура Айбетова обвинили в том, что он снова приобрел и хранил фото- и видеофайлы, на которых изображены лица, не достигшие 14-летнего возраста, в порнографических или эротических ситуациях, и лица, не достигшие 18-летнего возраста, в порнографических ситуациях. Также он снова пытался сексуально соблазнить лиц моложе четырнадцати лет“, - ранее сообщили RusERR в пресс-службе в Пыхьяской окружной прокуратуры.

В прежние годы Артур Айбетов уже наказывался в уголовном порядке за сексуальные преступления против детей, изготовление и хранение детского порно, но с лета 2018 года он находился на свободе, а 21 октября 2022 года Айбетов был задержан по подозрению в совершении новых преступлений и, начиная с этой даты, он находится под стражей.