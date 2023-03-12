В США обанкротился Silicon Valley — это крупнейший крах банка с 2008 года. Некоторые аналитики уже говорят об „эхе мирового кризиса“ — все действительно настолько серьезно?

Возможно, это не привело бы к катастрофе, если бы одновременно с ростом ставок клиенты не начали массово снимать свои деньги со счетов. Чтобы расплатиться с вкладчиками, банк вынужден был продать часть активов — и потерял на этом почти два миллиарда долларов, о чем и сообщил в среду, 8 марта. Это вызвало панику среди ключевых венчурных фирм, которые посоветовали компаниям вывести свои деньги из банка. Инвестор в области финтеха из фирмы Restive Ventures Райан Фалви называет случившееся примером, когда индустрия „отрезает себе нос назло лицу“:

Такая стратегия хорошо работала в течение многих лет: активы банка удвоились с 49 миллиардов долларов в 2018 году до 102 миллиардов в конце 2020-го, а в 2021-м составили уже 189,2 миллиарда, поскольку клиенты — стартапы и технологические компании — в период пандемии привлекли рекордный объем инвестиций (во многом из-за хлынувших в американскую экономику „вертолетных“ денег — средств, выделенных государством на поддержку населения и бизнеса). Однако Silicon Valley купил огромное количество облигаций как раз перед тем, как Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. По мере роста ставок активы банка становились менее привлекательными, поскольку прибыль по только что выпущенным государственным облигациям была выше.

Silicon Valley Bank, основанный в 1983 году, был крупнейшим банком Кремниевой долины, входил в индекс S&P 500 и считался 16-м по размеру капитала банком США. Как пишет The New York Times, банк получал деньги высокотехнологичных стартапов, которые сумели привлечь средства венчурных капиталистов (он сотрудничал почти с половиной всех венчурных технологических и медицинских компаний США). Часть депозитов Silicon Valley оставлял на своих счетах, другую часть инвестировал, в основном в долгосрочные казначейские и ипотечные облигации — они должны были дать скромную, но стабильную доходность.

Silicon Valley позиционировал себя как „партнера инновационной экономики“, но к его краху привели несколько явно старомодных решений

„Когда вы говорите: „Эй, забирайте свои депозиты, это дело провалится“, — это все равно что кричать о пожаре в переполненном театре. Это самосбывающееся пророчество“.

Фалви напомнил, что, несмотря на возникшие проблемы, у Silicon Valley была высокая капитализация и другие позитивные финансовые показатели. Но уже 9 марта банк объявил о планах экстренно привлечь дополнительное финансирование в объеме до 1,75 миллиарда долларов, что привело уже к настоящей панике среди инвесторов: котировки Silicon Valley упали почти на 60% и продолжили падение в следующую торговую сессию, 10 марта.

Associated Press отмечает, что связи Silicon Valley с технологическим сектором усугубили его проблемы. Акции технологических компаний серьезно пострадали за последние полтора года после бурного роста во время пандемии; крупнейшие представители отрасли вынуждены были массово сокращать сотрудников. Венчурных инвестиций на рынке также становится меньше. Это могло способствовать тому, что многим клиентам приходилось выводить со счетов больше средств.

Некоторые банковские эксперты считают, что такой крупный банк, как Silicon Valley, мог бы лучше управлять рисками, если бы в 2018 году Дональд Трамп не подписал закон, который ослабил контроль со стороны регулирующих органов. Генеральный директор Silicon Valley Грег Беккер тогда поддержал решение, в результате которого стресс-тесты ФРС для банков с активами от 100 до 250 миллиардов долларов стали проводить существенно реже.

О банкротстве Silicon Valley объявили во время торгов — это очень редкий случай. Обычно регулятор ждет закрытия рынка

В пятницу, 10 марта, Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) объявила, что банк перейдет под ее контроль. Это второе по величине банкротство в истории США после краха банка Washington Mutual в 2008 году.