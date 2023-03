В США обанкротился Silicon Valley — это крупнейший крах банка с 2008 года. Некоторые аналитики уже говорят об „эхе мирового кризиса“ — все действительно настолько серьезно?

11 марта финансовые регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank — он работал в основном с технологическими стартапами и стал крупнейшей кредитной организацией, обанкротившейся в США после финансового кризиса 2008 года. Активы Silicon Valley оценивались в 209 миллиардов долларов, по этому показателю он входил в первую двадцатку банковской системы США. На основе публикаций The New York Times, Associated Press и CNN „Медуза“ рассказывает, из-за чего Silicon Valley столкнулся с проблемами и как его банкротство повлияет на американскую экономику.