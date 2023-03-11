Суд взял под стражу Айво Петерсона и двух мужчин, подозреваемых в установлении отношений, направленных против Эстонской Республики

Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с просьбой арестовать трех мужчин, подозреваемых в установлении отношений, направленных против Эстонской Республики.

Один из арестованных - Айво Петерсон, лидер движения „Koos/Вместе“. Согласно пока еще не подтвержденной Департаментом полиции безопасности информации, двое других арестованных - члены бывшего „Ночного дозора“ Андрей Андронов и Дмитрий Роотси.

Суд согласился с требованием прокуратуры и признал подозрения в преступлении обоснованными. Суд установил, что, находясь на свободе, эти люди могут скрыться от уголовного производства и что существует риск того, что они продолжат совершать преступления.

Сегодня суд постановил заключить мужчин под стражу на срок до двух месяцев. Постановление не вступило в силу и может быть оспорено в Таллиннском окружном суде.

Полиция безопасности предположительно задержала деятелей бывшего „Ночного дозора“ Андрея Андронова и Дмитрия Роотси

Об этом сообщает Rus.ERR со ссылкой на Telegram-канал сотрудника прокремлевской медиагруппы „Россия сегодня“ Алексея Стефанова.

Как заявляет Стефанов, Андронов направлялся в Санкт-Петербург со своим 10-летним сыном, которого блюстители порядка отвезли в Таллинн.

Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. По данным Стефанова, пока его задержали на 48 часов. Также, по его словам, задержан единомышленник Андронова Дмитрий Роотси. Информацию о задержании Роотси подтвердил один из лидеров движения Koos Олег Иванов.

Вчера КаПо объявила о задержании лидера Эстонской объединенной левой партии Айво Петерсона, который подозревается в создании антиэстонских связей. Помимо Петерсона, КаПо задержала еще двух человек - гражданина Эстонии и гражданина России с эстонским видом на жительство.