Суд взял под стражу Айво Петерсона и двух мужчин, подозреваемых в установлении отношений, направленных против Эстонской Республики(115)
Сегодня суд принял решение заключить Айво Петерсона и еще двух мужчин под стражу на срок до двух месяцев.
Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с просьбой арестовать трех мужчин, подозреваемых в установлении отношений, направленных против Эстонской Республики.
Один из арестованных - Айво Петерсон, лидер движения „Koos/Вместе“. Согласно пока еще не подтвержденной Департаментом полиции безопасности информации, двое других арестованных - члены бывшего „Ночного дозора“ Андрей Андронов и Дмитрий Роотси.
Суд согласился с требованием прокуратуры и признал подозрения в преступлении обоснованными. Суд установил, что, находясь на свободе, эти люди могут скрыться от уголовного производства и что существует риск того, что они продолжат совершать преступления.
Сегодня суд постановил заключить мужчин под стражу на срок до двух месяцев. Постановление не вступило в силу и может быть оспорено в Таллиннском окружном суде.
Полиция безопасности предположительно задержала деятелей бывшего „Ночного дозора“ Андрея Андронова и Дмитрия Роотси
Об этом сообщает Rus.ERR со ссылкой на Telegram-канал сотрудника прокремлевской медиагруппы „Россия сегодня“ Алексея Стефанова.
Как заявляет Стефанов, Андронов направлялся в Санкт-Петербург со своим 10-летним сыном, которого блюстители порядка отвезли в Таллинн.
Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. По данным Стефанова, пока его задержали на 48 часов. Также, по его словам, задержан единомышленник Андронова Дмитрий Роотси. Информацию о задержании Роотси подтвердил один из лидеров движения Koos Олег Иванов.
Вчера КаПо объявила о задержании лидера Эстонской объединенной левой партии Айво Петерсона, который подозревается в создании антиэстонских связей. Помимо Петерсона, КаПо задержала еще двух человек - гражданина Эстонии и гражданина России с эстонским видом на жительство.
В 2020 году Айво Петерсон, лидер движения „Koos/Вместе“, баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа и получил там 3969 голосов. Это обеспечило партии поддержку из государственного бюджета на следующие четыре года.
В преддверии выборов Петерсон посетил оккупированные Россией территории, чем вызвал сильное недовольство в Эстонии. В интервью газете Eesti Ekspress Петерсон сказал, что считает себя патриотом и сторонником мира. Народным дипломатом. Именно поэтому, по его словам, он публикует видео с оккупированных территорий. Он признал, что, „разумеется“, поездка была совершена с одобрения российских спецслужб.
За установление и поддержание отношений, направленных против Эстонской Республики, грозит реальное тюремное заключение. Статья 235(1) Пенитенциарного кодекса, в которой говорится о создании или поддержании отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, предусматривает наказание в виде тюремного заключесроком до шести лет.
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