ВИДЕО | В церкви Нигулисте теперь работает лифт, на котором можно подняться на „поднебесный“ этаж

В музее Нигулисте, филиале Художественного музея Эстонии, сегодня начал работать лифт, на котором через три этажа можно подняться на самый верх церкви, откуда открывается уникальный вид на все четыре стороны - город Таллинн и залив. После длившихся почти год работ по реконструкции посетители смогут впервые увидеть средневековую церковную башню изнутри.

После работ по реконструкции были внесены изменения и в постоянную экспозицию музея. На втором этаже Малой часовни было открыто новое выставочное пространство.

Лифт и „поднебесный“ этаж, которые были созданы в ходе масштабных строительных работ, являются уникальными в Эстонии, были учтены особые потребности людей, и лифт может доставить на вершину башни любого человека. Старые лестницы также будут открыты для посетителей, которые при подъеме смогут познакомиться со средневековой архитектурой башни и выставкой, посвященной церковным колоколам.

По словам генерального директора Художественного музея Эстонии Сирье Хельме, масштабный проект Художественного музея Эстонии - реконструкция башни Нигулисте и строительство лифта, дополнительного этажа для Малой часовни, фасада и установка новых технических систем - начался с абстрактной идеи подняться на лифте на башню и посмотреть вниз на город.

„Эта мысль в итоге выросла в масштабный проект реконструкции, поскольку состояние башни было более сложным, чем кто-либо мог себе представить. Как всегда бывает с историческими зданиями, в ходе ремонтных работ возникали ситуации, требовавшие быстрой реакции и умных решений. Весь строительный процесс стал чередой как хороших, так и неприятных сюрпризов. Результат, тем не менее, превосходен: здание приведено в порядок и отлично выполняет свою функцию, это современное и надежное хранилище для собрания самого ценного в Эстонии собрания произведений искусства эпохи Средневековья“, - сказала Хельме.