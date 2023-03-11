11.03.2023, 19:26
В волости Тюри вылетела в кювет на квадроцикле и погибла 42-летняя женщина(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня днем в деревне Кядлику волости Тюри, Ярвамаа, погибла 42-летняя женщина. Она вылетела на квадроцикле в кювет.
Сообщение о трагическом происшествии поступило в полицию около пяти часов вечера.
„Женщина, совершавшая поездку на квадроцикле с группой друзей, съехала с дороги и вылетела в кювет. К сожалению, ее травмы были настолько серьезными, что спасти ее жизнь не удалось, и она скончалась на месте происшествия. Полиция выражает искренние соболезнования родным и близким женщины“, - сказал Максим Корзин, начальник оперативного отдела Ляэнеской префектуры.
Точные обстоятельства происшествия выясняются.
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