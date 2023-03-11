Опубликован список стран, где расходы на уход за ребенком являются самыми доступными. В списке есть и Эстония
Качество и стоимость услуг по уходу за детьми младшего возраста оказывает значительное влияние на экономику страны. Одним из главных результатов работы успешной системы ухода за детьми является увеличение доли женщин в рабочих процессах, пишет Ärileht.
Агентство Bloomberg составило список стран, где расходы на уход за детьми являются доступными для основной массы жителей. Также был представлен гендерный разрыв в оплате труда по странам.
Исландия занимает первое место среди скандинавских стран по политике в области ухода за детьми. В стране соблюдается баланс между его доступностью и высоким качеством. По данным за 2017 год Исландия потратила 1,8% своего ВВП на образование детей младшего возраста. В стране также есть доступная система центров ухода за детьми.
Родители получают детские пособия в зависимости от дохода, и, согласно расчетам ОЭСР, на уход за ребенком родители в среднем тратят 5% дохода. В стране самый высокий уровень участия женщин в рабочих процессах в ОЭСР.
В Эстонии самый доступный уход за детьми среди богатых стран мира. Каждому ребенку в возрасте от 18 месяцев до 7 лет гарантировано место в детском саду, а семьям с низким доходом оказывается поддержка.
Педагоги дошкольных учреждений в Эстонии имеют более высокую квалификацию, чем их коллеги во многих других странах ОЭСР. Однако высокий международный статус системы образования Эстонии не привел к гендерному равенству на рабочем месте: в стране значительный разрыв в оплате труда мужчин и женщин.
Система ухода за детьми младшего возраста в Германии известна под названием Kita (сокращение от Kindertagesstätte), которая включает в себя ясли и внешкольные учреждения для детей младшего школьного возраста. В некоторых городах родители платят за услуги в зависимости от своего дохода, в то время как в других городах услуги Kita бесплатны для всех.
В рейтинге Unicef среди богатых стран Германия выделяется своим уровнем заботы о детях, так как в этой стране одни из самых низких расходов на эти цели в соотношении с доходом. Однако в стране есть трудности с поиском мест для детей в детских садах. В 2020 году разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Германии составил 18,3%, что является одним из худших показателей в ОЭСР.
В 2021 году федеральное правительство Канады обязалось решить проблему высоких расходов на дошкольное образование, пообещав выделить до 30 миллиардов канадских долларов на снижение платы за обучение одного ребенка в среднем до 10 долларов в день к 2025 и 2026 годам.
Канада хочет осуществить общегосударственный переход, при котором субсидии некоторым поставщикам услуг позволят последним предоставлять услуги по уходу за детьми всего за 8,85 доллара в день. В 2020 году плата за уход за детьми в Торонто была почти в 10 раз выше, чем в Квебеке.
Новая Зеландия по рейтингу Unicef является самой ответственной страной в мире по предоставлению раннего образования. В 2022 году страна заняла первое место в индексе PricewaterhouseCoopers LLP, который учитывает долю женщин в рабочей силе. Помимо сокращения гендерного разрыва в оплате труда до 5%, представительство женщин в советах директоров компаний является одним из самых высоких в ОЭСР - около 42%, согласно данным PwC.
Однако система ухода за детьми является одной из самых дорогих для родителей в странах ОЭСР, несмотря на то, что правительство стремится к тому, чтобы родители с более низкими доходами тратили меньшую часть своей зарплаты на уход за детьми, чем родители, зарабатывающие больше.
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