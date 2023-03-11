Опубликован список стран, где расходы на уход за ребенком являются самыми доступными. В списке есть и Эстония

Агентство Bloomberg составило список стран, где расходы на уход за детьми являются доступными для основной массы жителей. Также был представлен гендерный разрыв в оплате труда по странам.

Исландия занимает первое место среди скандинавских стран по политике в области ухода за детьми. В стране соблюдается баланс между его доступностью и высоким качеством. По данным за 2017 год Исландия потратила 1,8% своего ВВП на образование детей младшего возраста. В стране также есть доступная система центров ухода за детьми.

Родители получают детские пособия в зависимости от дохода, и, согласно расчетам ОЭСР, на уход за ребенком родители в среднем тратят 5% дохода. В стране самый высокий уровень участия женщин в рабочих процессах в ОЭСР.

В Эстонии самый доступный уход за детьми среди богатых стран мира. Каждому ребенку в возрасте от 18 месяцев до 7 лет гарантировано место в детском саду, а семьям с низким доходом оказывается поддержка.

Педагоги дошкольных учреждений в Эстонии имеют более высокую квалификацию, чем их коллеги во многих других странах ОЭСР. Однако высокий международный статус системы образования Эстонии не привел к гендерному равенству на рабочем месте: в стране значительный разрыв в оплате труда мужчин и женщин.

Система ухода за детьми младшего возраста в Германии известна под названием Kita (сокращение от Kindertagesstätte), которая включает в себя ясли и внешкольные учреждения для детей младшего школьного возраста. В некоторых городах родители платят за услуги в зависимости от своего дохода, в то время как в других городах услуги Kita бесплатны для всех.

В рейтинге Unicef среди богатых стран Германия выделяется своим уровнем заботы о детях, так как в этой стране одни из самых низких расходов на эти цели в соотношении с доходом. Однако в стране есть трудности с поиском мест для детей в детских садах. В 2020 году разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Германии составил 18,3%, что является одним из худших показателей в ОЭСР.