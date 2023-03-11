ВИДЕО | „Хочу умереть со своим BMW!“ Пьяный юноша попал в аварию на маминой машине, машина сгорела

Полицейские подошли к машине. Из капота шел дым. Когда водителя вывели, автомобиль загорелся. Водителем оказался молодой человек лет двадцати. Он признался, что взял покататься мамину машину. Выяснилось, что прав его лишили раньше, за агрессивную езду.

Когда машина загорелась, водитель стал рыдать, обнимать полицейского и просить закурить. „Моя любимая машина, она горит! Я не могу! Я умру ради этой машины! Я люблю ее! Убейте меня вместе с ней! Я хочу умереть вместе с ней“ — эмоциональное поведение юноши заставило полицейских заподозрить, что он пьян, а после он и сам признался в этом подъехавшей дорожной полиции, но отказался от проверки. Был начат уголовный процесс по факту отказа от проверки на опьяняющие вещества.