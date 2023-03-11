СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ | 4 рекомендации, которые помогут успешно продать подержанный автомобиль

Знайте ситуацию и проанализируйте рынок

Перед тем, как выставить автомобиль на продажу, важно выяснить, если ли на рынке спрос на такую машину, как ваша. По какой цене и в каком состоянии продаются другие модели этой же марки. Чтобы узнать все это, имеет смысл выполнить соответствующий поиск на каком-нибудь портале продаж, например на auto24.ee. Добавьте в поисковый фильтр основные данные вашего автомобиля – марку, модель, год выпуска, тип коробки передач и пробег. Это позволит вам получить общее представление о том, сколько аналогичных автомобилей сейчас выставлено на продажу и по какой цене. При этом стоит учитывать, что реальные сделки обычно совершаются по чуть более низкой цене.

Если вам нужно продать машину быстро, то на нее придется установить более низкую цену, чем средняя на рынке. Продавая машину-хобби, спортивный или раритетный автомобиль, делайте это в соответствующий сезон. Один из вариантов – воспользоваться помощью официальных автодилеров, которые сразу сделают предложение о покупке вашего автомобиля или возьмут его на комиссионную продажу.

Вымойте машину, выполните ее обслуживание и ремонт

Если вы решили продать свой автомобиль, то сначала приведите своего четырехколесного друга в порядок – как внутри, так и снаружи. Начните с мытья машины. Для этого стоит воспользоваться помощью профессионалов, чтобы ваш автомобиль после мойки выглядел как новый. Не лишней будет химчистка салона, мойка двигателя, тщательная наружная мойка и вощение. При необходимости также отполируйте кузов.