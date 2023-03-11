Экономьте свои деньги: эти продукты можно есть даже через год после наступления даты „лучше до“
По словам Йоозепа Кальюла, основателя Sumena, первого в Эстонии магазина, спасающего продукты от утилизации, люди не знают, что качество и свойства продуктов питания с маркировкой „лучше до“, как правило, не ухудшаются по истечении указанного срока, оставаясь прежними ещё несколько месяцев, а иногда даже лет.
Йоозеп Кальюла говорит, что важно знать разницу между обозначениями „лучше до“ и „годен до“. Продукты с маркировкой „годен до“ из соображений безопасности не следует есть по истечении указанного срока, поэтому мы их в нашем магазине не продаём. „Для продуктов, хранящихся при комнатной температуре, срок „лучше до“ — это просто рекомендация производителя. Еда вполне съедобна, и обычно имеет такой же вкус даже спустя годы после наступления даты „лучше до“. Люди часто этого не знают и совершенно напрасно выбрасывают много хорошей еды. Например, средняя эстонская семья ежегодно выбрасывает продукты в среднем на сумму 200 евро“, – говорит Кальюла.
„В большинстве случаев, производители в определении сроков „лучше до“ очень консервативны. Дольше всего после наступления даты „лучше до“ хранятся сухие продукты, такие как рис, паста, гречка или мука. Если они хранятся в правильной упаковке, в сухом и прохладном месте, их свободно можно есть даже через два-три года после указанного срока. Тоже самое можно сказать о печенье или картофельных чипсах. Сахар, мёд и соль сами по себе являются натуральными консервантами и, по сути, не „стареют“, можно сказать, что они также являются, по крайней мере, съедобными в течение многих лет после даты, указанной на упаковке“, – добавил Кальюла.
„Шоколад, в силу высокого содержания сахара и какао, при хранении в сухом прохладном месте тоже не портится в течение двух-трёх лет после даты „лучше до“. У тёмного шоколада может при хранении появиться лёгкий белый налёт, но это на самом деле кристаллизованные растительные жиры, которые абсолютно безопасны. Во влажных условиях шоколад иногда начать плесневеть, и за этим надо следить“, – поделился Кальюла.
„Настоящий срок годности для консервированных супов и, например, овощных консервов — не меньше года после той даты, что указана на упаковке. Прежде чем пробовать еду, её можно понюхать, чтобы убедиться, что она хорошо пахнет“, – советует Кальюла.
„Овощи глубокой заморозки и, например, мороженое без опаски можно есть в течение полугода после официального срока. В случае с мороженым важно, чтобы его не вынимали много раз из холодильника и помещали в тёплое помещение, в это время в продуктах могут поселиться бактерии. Безалкогольные напитки также обычно хранятся не менее года после указанного срока. С пивом немного сложнее — его тоже можно пить совершенно безопасно, например, через полгода или даже через год после истечения срока, но, в результате химических процессов, качество пива с течением времени падает чуть более заметно“, – отметил Кальюла.
„Помимо продуктов питания, срок „годен до“ указывается также, например, на многих косметических товарах. Если они правильно упакованы и правильно хранятся, с ними на самом деле тоже ничего не случится даже через несколько лет после истечения указанного срока. Единственным исключением является крем для загара – его защитные свойства могут стать слабее после указанной даты“, – сказал Кальюла.
„Я советую людям смелее выбирать в магазине товар с прилавка „годен до“. Таким образом мы помогаем и миру, и своему кошельку, здесь нечего стыдиться, как раз наоборот“, – добавил Кальюла.
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