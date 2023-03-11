Экономьте свои деньги: эти продукты можно есть даже через год после наступления даты „лучше до“

Йоозеп Кальюла говорит, что важно знать разницу между обозначениями „лучше до“ и „годен до“. Продукты с маркировкой „годен до“ из соображений безопасности не следует есть по истечении указанного срока, поэтому мы их в нашем магазине не продаём. „Для продуктов, хранящихся при комнатной температуре, срок „лучше до“ — это просто рекомендация производителя. Еда вполне съедобна, и обычно имеет такой же вкус даже спустя годы после наступления даты „лучше до“. Люди часто этого не знают и совершенно напрасно выбрасывают много хорошей еды. Например, средняя эстонская семья ежегодно выбрасывает продукты в среднем на сумму 200 евро“, – говорит Кальюла.

„В большинстве случаев, производители в определении сроков „лучше до“ очень консервативны. Дольше всего после наступления даты „лучше до“ хранятся сухие продукты, такие как рис, паста, гречка или мука. Если они хранятся в правильной упаковке, в сухом и прохладном месте, их свободно можно есть даже через два-три года после указанного срока. Тоже самое можно сказать о печенье или картофельных чипсах. Сахар, мёд и соль сами по себе являются натуральными консервантами и, по сути, не „стареют“, можно сказать, что они также являются, по крайней мере, съедобными в течение многих лет после даты, указанной на упаковке“, – добавил Кальюла.

„Шоколад, в силу высокого содержания сахара и какао, при хранении в сухом прохладном месте тоже не портится в течение двух-трёх лет после даты „лучше до“. У тёмного шоколада может при хранении появиться лёгкий белый налёт, но это на самом деле кристаллизованные растительные жиры, которые абсолютно безопасны. Во влажных условиях шоколад иногда начать плесневеть, и за этим надо следить“, – поделился Кальюла.

„Настоящий срок годности для консервированных супов и, например, овощных консервов — не меньше года после той даты, что указана на упаковке. Прежде чем пробовать еду, её можно понюхать, чтобы убедиться, что она хорошо пахнет“, – советует Кальюла.