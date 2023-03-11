Михаил Стальнухин: жители Ида-Вирумаа не пожелали потратить час своего времени на то, чтобы дать мне возможность помогать им

Друзья, прежде всего хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня 5 марта. Спасибо!

Создать мощную и дееспособную партию – ради этой цели я был готов костьми лечь. Но сразу пояснил, что для этого надо иметь возможность влиять на процессы на высоком уровне; для этого необходимо собирать адекватно мыслящих людей; для этого нужен доступ к парламентской трибуне; и очень нелишне обладать парламентской неприкосновенностью. Профессиональная политика не делается на коленке. Я это много раз говорил и писал в последние несколько месяцев.

То есть всегда было понятно, что без поддержки граждан Эстонии (причем многократно хватило бы даже нарвитян) это невозможно. И ее, этой поддержки, оказалось недостаточно. Пусть 90% жителей Северо-Востока недовольны происходящим вокруг, но их недовольство находит выход в кухонных разговорах: почти половина из них (а в Нарве даже больше половины) 5 марта не пожелала потратить час своего времени на то, чтобы дать мне возможность помогать им.

Это означает, что на создание новой партии отсутствует социальный заказ. Нет базы под действительно народное, массовое движение. И с этим надо считаться, ведь „глас народа – глас божий“. Работать же из чистого тщеславия, создавая очередную „пустышку“ эстонской политики, я не желаю.

Я не предприниматель, и у меня, увы, нет акций или недвижимости, приносящих доход. А создание большой организации требует времени и денег. Это чисто житейское, но из песни слова не выкинешь: когда я определюсь с тем, чем начну через некоторое время заниматься, то это не оставит ни времени, ни сил на такое большое дело, как создание новой, истинно народной партии. Тем более, что народу она не нужна.

Не ищите в моих словах эмоций – всё, что я сказал, есть констатация очевидного, не более того.

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