КАРТА | С понедельника в центре Таллинна перекроют часть дорог

С 11 часов понедельника, 13 марта, будет закрыто движение на отрезке улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Реймани в направлении из центра города. В понедельник в 10.00 начнутся работы на разделительном островке улицы Лайкмаа (отрезок между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе).

Во вторник, 14 марта, в 8.00 будет закрыто движение по улице Лайкмаа между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе в направлении Нарвского шоссе. Двустороннее движение (по одной полосе в каждом направлении) будет перенесено на другую сторону улицы Лайкмаа. Пешеходы смогут передвигаться по обеим сторонам улицы.

„Хотя морозная погода не позволила нам начать работы на этой неделе, при составлении графика работ мы учитывали возможные непредвиденные обстоятельства, и недельная задержка не окажет существенного влияния на график строительства, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – С началом строительных работ изменится и организация движения в центре города. Мы надеемся на понимание горожан и просим соблюдать временную организацию движения“.

Работы в районе порта начнутся в конце следующей недели или после 20 марта - будет закрыто движение по улице Кай. Доступ к порту и круизному терминалу будет обеспечен в течение всего периода строительства.

Первый этап работ обусловил изменения в движении семи автобусных линий – в объезд направлены автобусы маршрутов № 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68. На автобусных остановках размещены информационные материалы с описанием временного маршрута и схемами движения. Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта: https://transport.tallinn.ee/.

Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.