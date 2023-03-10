Весна! Совсем скоро катки в Ласнамяэ завершат сезон

„Должна сказать, что катание на коньках становится всё более популярным видом досуга в Ласнамяэ, и я этому очень рада. Мы обязательно возьмем это на заметку при планировании деятельности на следующий зимний сезон. Ещё считанные дни можно насладиться катанием на коньках в двух локациях в Ласнамяэ: на уютном катке в парке Тондираба и на ледовой трассе стадиона Хярма“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Стадион Хярма с крупнейшим в Эстонии ледовым кругом расположен возле Ласнамяэской русской гимназии (ул. Я. Коорти, 23). Освещенный ледовый стадион открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов.

Последний в этом году рабочий день, когда стадион Хярма будет открыт официально с предоставлением всех обычных услуг, придется на воскресенье, 12 марта. Начиная с 13 марта все желающие, у кого есть свои коньки, могут бесплатно пользоваться катком, пока позволяет погода. Это значит, что начиная с этого дня прокат коньков и другие услуги на катке Хярма работать не будут. Также перестанет работать компрессор и качество льда будет зависеть от погодных условий.

Каток в парке Тондираба открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 21 часа, срок действия билета составляет 1 час. Каток под открытым небом расположен в западной части парка Тондираба, посетить его можно со своими собственными коньками (запрещены походные и конькобежные коньки). Каток в парке Тондираба работает до 19 марта (включительно).

Дополнительную информацию о работающих в Ласнамяэ катках можно получить на сайте Uisupark и на домашней странице спортивного центра Пирита, который управляет катком на стадионе Хярма.