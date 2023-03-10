Кристина Каллас о возможных пунктах коалиционного соглашения: мудрость, здоровье, благосостояние, безопасность(6)
„Для Eesti 200 было важно, чтобы создаваемая новая коалиция, прежде чем перейти к обсуждению конкретных обещаний, обсудила общую картину и долгосрочный план“ , - высказалась в социальной сети одна из лидеров партии Кристина Каллас.
„Вчера в ходе переговоров мы говорили о том, что политические партии считают важным для долгосрочного развития Эстонии и на что мы обращаем свое внимание. Кто-то назвал это чатом и философствованием, но мы всегда выступали за то, что перед руководством Эстонии должна быть длительная перспектива, на основании которой мы принимаем наши ежедневные решения, и именно эту длительную перспективу мы обсуждали во время вчерашних переговоров.
Мы договорились, что в центре внимания вновь созданной правительственной коалиции будут следующие направления:
Обеспечение безопасности Эстонского государства
Образование
Выполнение зеленого поворота
Эстоноземельцы должны прожить жизнь здоровыми
Регионально более равномерное развитие Эстонии
Наведение порядка в государственных финансах
Выстраивание страны, которой важна личность
Увеличение доходов населения за счет поддержки развития экономики и предпринимательства
Сначала будь мудрым, затем здоровым, затем - богатым“.