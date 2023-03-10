Кристина Каллас о возможных пунктах коалиционного соглашения: мудрость, здоровье, благосостояние, безопасность

„Вчера в ходе переговоров мы говорили о том, что политические партии считают важным для долгосрочного развития Эстонии и на что мы обращаем свое внимание. Кто-то назвал это чатом и философствованием, но мы всегда выступали за то, что перед руководством Эстонии должна быть длительная перспектива, на основании которой мы принимаем наши ежедневные решения, и именно эту длительную перспективу мы обсуждали во время вчерашних переговоров.