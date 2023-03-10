Новости Эстонии
10.03.2023, 19:48

Кристина Каллас о возможных пунктах коалиционного соглашения: мудрость, здоровье, благосостояние, безопасность

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ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

„Для Eesti 200 было важно, чтобы создаваемая новая коалиция, прежде чем перейти к обсуждению конкретных обещаний, обсудила общую картину и долгосрочный план“ , - высказалась в социальной сети одна из лидеров партии Кристина Каллас.

„Вчера в ходе переговоров мы говорили о том, что политические партии считают важным для долгосрочного развития Эстонии и на что мы обращаем свое внимание. Кто-то назвал это чатом и философствованием, но мы всегда выступали за то, что перед руководством Эстонии должна быть длительная перспектива, на основании которой мы принимаем наши ежедневные решения, и именно эту длительную перспективу мы обсуждали во время вчерашних переговоров.

Мы договорились, что в центре внимания вновь созданной правительственной коалиции будут следующие направления:

  • Обеспечение безопасности Эстонского государства

  • Образование

  • Выполнение зеленого поворота

  • Эстоноземельцы должны прожить жизнь здоровыми

  • Регионально более равномерное развитие Эстонии

  • Наведение порядка в государственных финансах

  • Выстраивание страны, которой важна личность

  • Увеличение доходов населения за счет поддержки развития экономики и предпринимательства

  • Сначала будь мудрым, затем здоровым, затем - богатым“.

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