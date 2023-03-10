Эко-столица: Таллинн переходит на использование многоразовой посуды на общественных мероприятиях

В этом году Таллинн носит титул Зеленой столицы Европы, в связи с этим город хочет ввести изменения, чтобы продвигать бережное отношение к окружающей среде. Начиная с 1 июня 2023 года на большинстве проходящих в Таллинне общественных мероприятий разрешено подавать еду и напитки только в многоразовой посуде и использовать многоразовые столовые приборы. С 1 января 2024 года требование будет распространяться на все общественные мероприятия, независимо от масштаба. Разрешено использовать одноразовые трубочки для коктейлей, палочки для размешивания напитков, а также украшения для коктейлей, которые не состоят из пластика (в т.ч. основанного на биологическом сырье), разлагающегося под действием оксидантов пластика или биологически разлагаемого пластика.

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, переход к использованию многоразовой посуды значительно сократит экологический след мероприятий. „Таким образом можно избежать образования тонн мусора. Мы должны во всех сферах двигаться в сторону как можно более продолжительного периода использования вещей и их повторного использования. Это лишь один, но очень важный шаг в сторону заботы об окружающей среде“, - добавил Вимм.

Целью перехода к использованию многоразовой посуды является повышение осознанности людей в области обращения с отходами, сокращение количества мусора, который образуется на общественных мероприятиях, а также продвижение бизнес-моделей экономики замкнутого цикла, создавая спрос на системы повторного использования. Путем сокращения количества отходов снизится и количество попадающих в мировой океан и в природу в целом отходов, это также послужит достижению целей Таллиннской программы обращения с отходами 2022 – 2026.