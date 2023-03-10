„Наша цель не в том, чтобы наказывать людей“: за год работники таможни выявили 1500 нарушений, связанных с санкциями
Руководитель Налогово-таможенного департамента Эрик Хельдна рассказал, как происходит претворение в жизнь санкций и много ли нарушений происходит на границе в этой связи.
Хельдна подчеркнул, что сейчас экономическая война, или война санкций, ведется очень активно. Возможно, более активно, чем многие военные вопросы. Радует то, что ЕС в применении санкций был довольно быстрый, что не так часто случается, когда надо договориться с 27 странами.
„Санкционный режим работает уже почти год. Со стороны Налогово-таможенного департамента выражаем соболезнования семье нашего погибшего офицера запаса. Я сам, как офицер запаса, чувствую, что он отдал жизнь за те же идеалы, ради которых вводились в том числе и санкции“ - говорит Хельдна.
Эстония, Латвия и Финляндия несут самую большую ответственность за то, чтобы санкционный режим работал
Многие уверены, что решение по поводу введения и снятия санкций принимается Налогово-таможенным департаментом, однако это некорректно. „Всю работу по санкциям курирует Министерство иностранных дел, оно является главным учреждением в этой сфере. Налогово-таможенный департамент же воплощает в жизнь эту политику, но сам ее не утверждает и не разрабатывает“, - поясняет Эрик Хельдна.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что Эстония - не самая мощная экономика ЕС, она играет важную роль в сфере санкционной политики. Она - одна из пяти стран, которые имеют сухопутное сообщение с Россией и одна из трех стран, которые граничат именно с основной частью РФ. Таким образом, Эстония, Латвия и Финляндия несут самую большую ответственность за то, чтобы санкционный режим работал.
„Что изменилось за год? Если раньше таможня на 95% проверяла то, что в страну ввозится, что вполне нормально, так как мы отвечаем за безопасность товаров, которые находятся в ЕС (Евросоюз начинается с Нарвы) то сейчас более 60 % наших действий, которые мы производим по проверке товаров, направлены на экспорт. Если посмотреть на проверки, которые мы провели за год - их почти 44 тысячи и обнаружено было более 1500 нарушений, связанных с санкциями. Не все они были позже расследование в административном или уголовном порядке - большинство нарушений связано с тем, что люди, пересекающие границу, не совсем еще вы курсе этих правил. И если мы видим, что это не заведомое нарушение, всегда даем возможность вернуться обратно или изменить декларацию, задекларировать товар правильно. Наша цель - не в том, чтобы наказывать людей и продуцировать больше нарушителей, а в том, чтобы самые основные материалы, в которых агрессор нуждается (машины и электрооборудование), не вывозились. Также нам в какой-то мере приходится перепроверять работу наших коллег из других стран, потому что если отсюда товар выедет, то ничего изменить уже будет нельзя. Muuga, Sillamäe, Narva, Luhamaa - это самые основные пункты защиты интересов Евросоюза.
За два месяца 20223 года в ходе санкционных проверок выявлено 737 нарушений
Очень много нарушений фиксируется при провозе наличных денег. Вывоз купюр в евро и других валютах ЕС (не важно, в польских злотых или шведских кронах) - запрещено. Большинство из нарушений связано с тем, что люди либо по халатности не ознакомились с правилами, либо это их сбережения, которые они хотят передать своей семье в России.
Но есть и такие, которые повлекли за собой уголовное расследование. Например, самая большая сумма, которую пытались спрятать при переходе границы - более 130 тыс евро наличными. Тут надо благодарить наших помощников, которые не носят форму - служебных собак. Так что такие нарушения есть и они растут“.
При этом случает, когда обычный человек попал под уголовную статью „по глупости“ не было. „По глупости человек прятать деньги в машине не станет. Бывает, что по глупости человек проводит больше блоков сигарет, чем можно - просто не знал. Это каждый день происходит. У нас даже специальные ящики есть, где можно оставить те предметы, которые нельзя перевозить через границу“.
Есть и нарушения, связанные с украинскими гривнами - их часто пытаются ввезти в Эстонию.
„Мы к этому очень строго относимся, потому что, по всей видимости, они не совсем легально попали в руки этих лиц. Мы тесно сотрудничаем с коллегами других стран, чтобы выявлять эти контрабандные каналы, ко которым поступают украденные гривны, которые в миллионах пытаются провезти в страну.
Если говорить о статистике, за первые 2 месяца этого года, в ходе санкционных проверок выявлено 737 нарушений. Несмотря на то, что у нас фиксируется спад провоза товаров на 40%, нарушений стало больше“.
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