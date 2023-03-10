Государство выкупило причал для терминала СПГ в Палдиски

Тем самым Эстонский центр государственного резерва выполнил данное предпринимателям обещания выкупить причал для терминала СПГ в случае, если коммерческие перспективы по приему природного газа существенно изменятся.

Председатель правления Эстонского центра государственного резерва Андо Леппиман сказал, что государство приобретает причал с целью создать для Эстонии вместе с собственником газовой инфраструктуры - компанией Elering - независимое решение для надежного снабжения газом.

„Главная задача Центра государственного резерва - обеспечить населению Эстонии снабжение жизненно важными товарами, и покупка инфраструктуры исходит из соображений энергетической безопасности“, - сказал Леппиман.

Перед сделкой центр заказал правовой, финансовый и технический аудит, чтобы убедиться, что приобретаемый причал соответствует требованиям. По оценке EVK и проведенной экспертизе построенный морской причал позволяет принимать плавучие терминалы СПГ.

После покупки в порту совместно с государственным газораспределительным предприятием Elering продолжатся работы по развитию газовой инфраструктуры с тем, чтобы принимать в порту Пакринеэме суда по международным стандартам.

„Наряду с Клайпедой и Инкоо (финский порт, где тоже построен терминал про приему танкеров с СПГ - ред.) появляется третья альтернатива по импорту природного газа“, - отметил Леппиман.

Член правления Pakrineeme Sadama OÜ Марти Хяэль поблагодарил EVK за профессионально проведенные переговоры.

„Желания предпринимателя - это всегда работающие инвестиции. Государство получило от нас порт существенно выгоднее по сравнению с расходами на строительство, - отметил Хяэль. - Теперь запуск Палдиского СПГ - на 100% на плечах госпредприятий. Мы уверены, что в интересах эстонской экономики, энергетической безопасности и благосостояния было бы к следующему отопительному сезону задействовать возможности по приему СПГ“.