13.03.2023, 13:46
Эстонская футбольная высшая лига отменяет матч за матчем. Руководители клубов: так больше продолжаться не может
Айвар Похлак: Наверное, придется переносить игры
ФОТО: Jaanus Lensment/Delfi Meedia
„Учитывая погоду, с которой мы боролись во втором тайме, мы довольны ничьей. Я страдаю особенно потому, что у меня нет волос. Ребята закрывали уши руками. Это жутко. Я никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным!“ Цитата от игрока футбольного клуба „Харью“. Так он прокомментировал выездной матч (1:1) с „Курессааре“, который проходил в нереальных для футбола условиях – это признает и президент эстонского футбольного союза Айвар Похлак.