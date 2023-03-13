Эстонская футбольная высшая лига отменяет матч за матчем. Руководители клубов: так больше продолжаться не может

В последние дни эстонский футбол обсуждается все больше и больше, люди делали мемы и высмеивали в публичном пространстве — в комментариях, подкастах, на форумах и в соцсетях. На улице мороз и метель, но уже в субботу в высшей лиге должен был состояться третий тур. Большинство клубов сыграли только по одной игре, а тартуская „Таммека“ и вовсе еще не добралась до футбольного поля. Новичок лиги „Харью“ - единственный клуб, который с горем пополам сыграл две игры.