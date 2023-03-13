Футбол
13.03.2023, 13:46

Эстонская футбольная высшая лига отменяет матч за матчем. Руководители клубов: так больше продолжаться не может

 
Айвар Похлак: Наверное, придется переносить игры
В таких условиях сезон высшей лиги в этом году стартовал 3 марта на „Спортленд Арене“. Действующий чемпион „Флора“ обыграл новичка лиги „Харью“ Лаагри со счетом 4:0. В перерыве игры поле почистили.
В таких условиях сезон высшей лиги в этом году стартовал 3 марта на „Спортленд Арене“. Действующий чемпион „Флора“ обыграл новичка лиги „Харью“ Лаагри со счетом 4:0. В перерыве игры поле почистили.
ФОТО: Jaanus Lensment/Delfi Meedia

„Учитывая погоду, с которой мы боролись во втором тайме, мы довольны ничьей. Я страдаю особенно потому, что у меня нет волос. Ребята закрывали уши руками. Это жутко. Я никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным!“ Цитата от игрока футбольного клуба „Харью“. Так он прокомментировал выездной матч (1:1) с „Курессааре“, который проходил в нереальных для футбола условиях – это признает и президент эстонского футбольного союза Айвар Похлак.

На днях эстонский футбольный союз объявил о том, что в выходные игры третьего тура высшей лиги Эстонии не состоятся из-за плохих погодных условий.

В последние дни эстонский футбол обсуждается все больше и больше, люди делали мемы и высмеивали в публичном пространстве — в комментариях, подкастах, на форумах и в соцсетях. На улице мороз и метель, но уже в субботу в высшей лиге должен был состояться третий тур. Большинство клубов сыграли только по одной игре, а тартуская „Таммека“ и вовсе еще не добралась до футбольного поля. Новичок лиги „Харью“ - единственный клуб, который с горем пополам сыграл две игры.

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