Погода продолжает диктовать свои условия: в выходные не состоятся матчи высшей футбольной лиги Эстонии

Прогноз синоптиков обещает снегопады и сильные порывы ветра в местах проведения матчей высшей лиги в субботу и воскресенье, передает пресс-служба Эстонского футбольного союза. В случае если погода изменится, то игры третьего тура высшей лиги могут состояться во вторник, 14 марта, и в среду, 15 марта. Решение по этому поводу будет принято в понедельник.

В эти выходные должны были состояться матчи третьего тура высшей лиги Эстонии. На субботу были запланированы три игры: „Харью“ Лаагри - „Калев“ Таллинн; „Флора“ – Нарва „Транс“ и Пярну „Вапрус“ – „Нымме Калью“. В воскресенье должны были состояться две игры: „Пайде“ — „Курессааре“ и „Левадия“ — Тарту „Таммека“.

Дебютант лиги „Харью“ — единственный, кому удалось в этом году сыграть две игры в высшей лиги, а „Таммека“ наоборот еще ни разу не выходила на поле.

Ранее из-за погодных условий были отменены четыре из пяти матчей второго тура. Также не состоялся один поединок первого тура.

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