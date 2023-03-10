Медработников ждет существенный рост зарплат. Клинические психологи станут получать на 40% больше

„Потребность в психологической помощи очень велика. Одним из факторов, ограничивающих оказание этой помощи через Кассу здоровья, является значительная ценовая разница между стоимостью частных услуг и средствами Кассы. В результате значительное число психологов и психиатров перешли в частный сектор, услуги которого, к сожалению, не по карману многим людям, - сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Чтобы сохранить и улучшить доступность услуг, совет Кассы здоровья увеличил долю заработной платы клинических психологов в ценах на услуги, покрываемых Кассой“.

Поправка к перечню услуг увеличит долю зарплаты специалистов здравоохранения в ценах всех услуг, финансируемых Кассой здоровья, в соответствии с коллективным договором, заключенным 20 января 2023 года между Союзом врачей Эстонии, Союзом медсестер Эстонии, Профессиональным союзом работников здравоохранения Эстонии, Профессиональным союзом клинических психологов Эстонии, Союзом работников скорой помощи Эстонии и Союзом больниц Эстонии. С 1 апреля минимальные почасовые ставки для работников здравоохранения вырастут примерно на 20%.

По решению совета Кассы здоровья, ставка заработной платы клинических психологов будет увеличена на дополнительный коэффициент, что позволит лечебным учреждениям повысить зарплату клинических психологов еще на 38%.