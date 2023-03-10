Фонд страхования вакцинации выплатил более 150 000 евро

По состоянию на 1 марта было подано 1368 правильно заполненных заявлений, из которых 881 заявление было отправлено на рассмотрение в Департамент лекарственных средств. В общей сложности было рассмотрено 579 заявлений. Из них 44 были удовлетворены, и общая сумма выплат по таким заявлениям составила 152 000 евро. В 36 случаях констатирован тяжкий вред здоровью умеренной степени тяжести с размером денежного возмещения 2 000 евро, а в восьми случаях констатирован тяжкий вред здоровью средней тяжести с размером денежной компенсации 10 000 евро. В Кассу здоровья поступило 70 апелляций относительно принятых решений, по поводу 59 из них было вынесено апелляционное решение, а 2 апелляции из них были удовлетворены, т.е. заявитель получил страховую компенсацию.

Начиная с 1 января фонд страхования вакцинации получил расширение, теперь можно ходатайствовать о компенсации за ущерб и от всех остальных вакцин. Ходатайства о получении компенсации за ущерб здоровью, возникший из-за вакцинации, можно подавать на все сделанные с 1 января 2023 года в Эстонии вакцины. Заявление необходимо подать в Кассу здоровья в течение одного года с момента наступления страхового случая.

Компенсация — это единовременная не облагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации. Ущерб должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Департамент лекарственных средств должен установить по крайней мере вероятную причинную связь между вакцинацией и ущербом для здоровья.

Подробную информацию о страховании вакцинации можно прочитать на интернет-сайте Кассы здоровья: https://www.haigekassa.ee/ru/cheloveku/kompensacii-bolnichnoy-kassy/kompensaciya-za-uscherb-ot-vakcinacii