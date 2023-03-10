10.03.2023, 20:01
Обеспеченность, кредиты и займы. У кого из депутатов Рийгикогу в порядке финансовые дела?(3)
Окончательный состав Рийгикогу определится после того, как будет образовано правительство и кандидаты, набравшие достаточное количество голосов, откажутся войти в парламент. Тем не менее народ сделал свой выбор, проголосовав за самых достойных кандидатов, выдвинутых партиями. Издание Delfi Ärileht, задавшись вопросом, как у 101 депутата Рийгикогу обстоят финансовые дела, подготовило небольшой обзор.