Экономика
10.03.2023, 20:01

Обеспеченность, кредиты и займы. У кого из депутатов Рийгикогу в порядке финансовые дела?

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Delfi Ärilehe finantstoimkond

Окончательный состав Рийгикогу определится после того, как будет образовано правительство и кандидаты, набравшие достаточное количество голосов, откажутся войти в парламент. Тем не менее народ сделал свой выбор, проголосовав за самых достойных кандидатов, выдвинутых партиями. Издание Delfi Ärileht, задавшись вопросом, как у 101 депутата Рийгикогу обстоят финансовые дела, подготовило небольшой обзор.

Из общего списка было выбрано десять человек, которые кажутся наиболее благополучными в финансовом плане, судя по принадлежащим им предприятиям, недвижимости или портфелю акций. Приводимые данные не в полной мере отражают истинное положение дел. Тем не менее декларации экономических интересов, которые ежегодно заполняют представители публичного сектора, дают представление о доходах, расходах и имущественном положении. Данные относительно тех, кто не обязан представлять такие декларации, были получены из других источников. Вовсе не обязательно, что депутат, занявший 101 место в Рийгикогу, самый „бедный“. Приводимый список, включая первую десятку, составлен не по объему „богатства“, а по количеству полученных на выборах голосов. В политике как ни в какой другой сфере голоса избирателей имеют наибольший вес.

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