Окончательно: тративший деньги налогоплательщиков Бородич получит от TLT компенсацию в 90 000 евро

Денис Бородич, прошедший обучение за границей за счет налогоплательщиков, был вынужден покинуть свой пост в TLT в мае 2022 года. Тогда мэр Михаил Кылварт назвал причиной отставки Бородича утрату доверия.

Бородич в свою очередь выдвинул требование о выплате компенсации за уход с должности, как это предусмотрено трудовым договором. В начале февраля этого года Харьюский уездный суд постановил, что TLT обязана выплатить Бородичу 90 000 евро, а также возместить его судебные расходы в размере 4074 евро.

TLT могло бы оспорить это решение в окружном суде, но решило этого не делать.

„TLT не будет обжаловать это решение, так как в обоих аналогичных случаях с бывшими членами правления TLT судьи пришли к выводу, что необходимо строго следовать формулировке договора. В связи с этим TLT не считает целесообразным поддерживать данный спор“, — прокомментировал председатель совета TLT Лаури Лаатс.

Скандал вокруг Бородича разгорелся после публикации Eesti Ekspress. Издание написало, что в течение двух лет одну неделю каждого месяца Бордич учится в дорогом зарубежном частном вузе. Все это оплачивает работодатель, а одновременно Бородич получает зарплату и командировочные. Более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.

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