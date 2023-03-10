В Эстонию на два дня приедет президент Германии

В рамках встречи 15 марта президенты Карис и Штайнмайер обсудят отношения между Эстонией и Германией, в том числе энергетику, цифровое и киберсотрудничество, агрессию России против Украины и возможности дальнейшей поддержки Украины в ее оборонительных боях.

Главы государств также сосредоточатся на сотрудничестве по укреплению безопасности в регионе Балтийского моря, включая укрепление восточного крыла НАТО, расширение альянса и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

16 марта Штайнмайер встретится с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

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