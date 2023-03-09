МИД назначил нового временного поверенного в делах Эстонии в России

В 1990-1992 годах Тармак был временным поверенным в делах Эстонии в Вильнюсе, он также работал советником в МИД и Министерстве обороны.

В 2006-2010 Тармак занимал пост посла Эстонии в Португалии, он работал послом в Марокко, Финляндии и Бразилии. Кавалер ордена Красного креста V класса.

В начале января Эстония сообщила о сокращении численности сотрудников посольства РФ в Таллинне с 1 февраля. МИД России объявил 23 января о том, что в качестве ответной меры высылает из РФ посла Эстонии.