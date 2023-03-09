09.03.2023, 21:17
Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Финляндии уроженца Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 36-летнего Марта, покинувшего свое место жительства в Вантаа (Финляндия) вечером 5 марта, после чего связь с ним пропала.
Март уехал из дома на своем светло-сером Mercedes Benz C320 с номером 670 BRX. Мужчина ростом 188 см, каштановые волосы, полноватого телосложения. Может носить темную одежду.
Марта ищет и полиция Финляндии. По имеющимся данным, в Эстонию мужчина не приезжал.
Всех, кто видел мужчину или его автомобиль, полиция просит сообщить об этом по номеру 112 или 5297002.