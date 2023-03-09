ФОТО | В Таллинне почтили память жертв мартовской бомбардировки 1944 года

„В марте 1944 года советская авиация разбомбила большую часть Нарвы, Таллинна, Тарту и превратила эти города в руины, также сильно пострадали несколько городов Эстонии. Сегодня, когда я зажигаю свечу памяти жертв мартовской бомбардировки, я думаю не только о зле и ужасе Второй мировой войны, но и о том, что прямо здесь, в Европе, Россия ведет агрессивную войну против Украины. Снова падают бомбы, семьи умирают, дома превращаются в руины, зло снова вторгается“, - приводит слова Кариса rus.err.

„И я думаю о том, как Эстония сохранилась, несмотря на все потери. Мы скорбим о наших жертвах, в этом есть боль и грусть. Но в наших мыслях есть и гордость за то, что мы в итоге все-таки выстояли“, - добавил глава государства.

Вечером 9 марта 1944 г. советская авиация осуществила бомбардировку Таллинна. В ходе двух волн атак было разрушено 1549 зданий и 3350 зданий получили повреждения. Это составляло около трети жилых помещений в Таллинне того времени. Около 20 000 таллинцев остались без крова. Сгорел национальный символ — театр „Эстония“, особенно сильно пострадал старый город в районе улицы Харью. В ходе бомбардировок погибли 554 гражданина Эстонии.

Vabariigi Presidendi Kantselei/Raigo Pajula