В пятницу на улице Пронкси вновь временно изменится порядок движения

В ходе работ будет улучшено состояние дорожного покрытия в зоне строительства и будет осуществляться строительство пересекающихся коммуникаций. Работы необходимы для того, чтобы движение транспорта в зоне строительства было более плавным, и чтобы в рабочие дни движение нарушалось в минимальном объеме.

В ходе реконструкции улиц Йыэ и Пронкси будет полностью обновлено городское пространство, появится новое озеленение, улицы станут удобными и безопасными для всех участников движения, при этом особое внимание будет уделено безопасности пешеходов и велосипедистов. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации.

Информацию о реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, а также об организации движения можно найти здесь (на эстонском языке).