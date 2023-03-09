В пятницу на улице Пронкси вновь временно изменится порядок движения
В Таллинне в связи со строительными работами отрезок улицы Пронкси от Нарвского до Тартуского шоссе будет закрыт для движения с 19 часов пятницы, 10 марта, до 22 часов воскресенья, 12 марта. Сохранится обычная организация движения по улице Гонсиори, а с Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа можно будет проехать по улице Пронкси до улицы Кундери.
В ходе работ будет улучшено состояние дорожного покрытия в зоне строительства и будет осуществляться строительство пересекающихся коммуникаций. Работы необходимы для того, чтобы движение транспорта в зоне строительства было более плавным, и чтобы в рабочие дни движение нарушалось в минимальном объеме.
В ходе реконструкции улиц Йыэ и Пронкси будет полностью обновлено городское пространство, появится новое озеленение, улицы станут удобными и безопасными для всех участников движения, при этом особое внимание будет уделено безопасности пешеходов и велосипедистов. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации.
Информацию о реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, а также об организации движения можно найти здесь (на эстонском языке).