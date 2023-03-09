Новости Эстонии
09.03.2023, 21:56

ГРАФИКИ | Большой разрыв между эстонцами и неэстонцами: к вопросу поддержки Украины жители Эстонии относятся по-разному

 (21)
Экспонирование подбитого российского танка на площади Вабадузе в Таллинне
Экспонирование подбитого российского танка на площади Вабадузе в Таллинне
ФОТО: Priit Simson

Среди прочего, опрос показал, что эстонцы и представители других национальностей по-разному относятся к Рийгикогу и правительству.

Парламенту доверяют менее половины людей в обеих группах - 46 процентов эстонцев и 31 процент представителей других национальностей. По отношению к правительству разница существеннее: исполнительной власти доверяют 62 процента эстонцев, а среди неэстонцев едва ли треть (34 процента).

Среди прочего, опрос показал, что эстонцы и представители других национальностей по-разному относятся к Рийгикогу и правительству.

Парламенту доверяют менее половины людей в обеих группах - 46 процентов эстонцев и 31 процент представителей других национальностей. По отношению к правительству разница существеннее: исполнительной власти доверяют 62 процента эстонцев, а среди неэстонцев всего лишь треть (34 процента).

Оставить комментарий Читать комментарии (21)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии