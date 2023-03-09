09.03.2023, 21:56
ГРАФИКИ | Большой разрыв между эстонцами и неэстонцами: к вопросу поддержки Украины жители Эстонии относятся по-разному(21)
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Среди прочего, опрос показал, что эстонцы и представители других национальностей по-разному относятся к Рийгикогу и правительству.
Парламенту доверяют менее половины людей в обеих группах - 46 процентов эстонцев и 31 процент представителей других национальностей. По отношению к правительству разница существеннее: исполнительной власти доверяют 62 процента эстонцев, а среди неэстонцев едва ли треть (34 процента).