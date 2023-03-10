Планируете поступить на учебу в ТУ? Зарегистрируйтесь до воскресенья на академический тест!

Задания академического теста включают поиск информации в таблицах, на схемах и картах, понимание закономерностей пространственных и плоских фигур и решение математических задач. Тест состоит из 40 вопросов с несколькими вариантами ответов и длится 60 минут. Тест предназначен не для проверки полученных в гимназии знаний, а для анализа способности видеть логические связи и использовать полученную информацию.

Возглавляющая приемную комиссию Тартуского университета Туули Калдма рекомендует абитуриентам, заинтересованным в поступлении в университет, обдумать возможность прохождения академического теста. „Всем, кто сдаст академический тест с результатом не менее 65 баллов из 100, уже весной будет гарантировано, что они смогут учиться в университете. При получении большего количества баллов можно выбрать наиболее подходящую программу обучения среди 32 программ. Кроме того, лучшие участники тестирования приглашаются к участию в программе „Таланты в Тарту“ , цель которой – предложить способным молодым людям более разнообразную программу обучения и поддержать их интерес к исследованиям, предпринимательству или преподаванию“, сказала Калдма. Она также отметила, что более 500 кандидатов зарегистрировались для участия в тестировании в течение первого дня. Университет ожидает, что академический тест будут сдавать в общей сложности около 3000 человек.

Академический тест является электронным и будет проводиться в шести городах в выбранных университетом компьютерных классах. В Тарту, Таллинне, Нарве, Пярну и Вильянди тест пройдет 25 марта и 1 апреля, а в Курессааре – только 25 марта.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться не позднее 12 марта по этой ссылке: ut.ee/akadeemiline-test . На этой же странице вы найдете примеры вопросов теста и ответы на них.