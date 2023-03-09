В субботу дети вновь смогут посетить зоопарк бесплатно

„Веселое и познавательное времяпровождение должно быть доступно независимо от материального положения семьи, и именно поэтому в зимнем сезоне мы даем детям возможность посетить зоопарк раз в месяц бесплатно“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Во время посещения можно будет понаблюдать за кормлением животных - ленивцев, кинкажу, сенегальских галаго, серых тюленей, африканских слонов и тамаринов.

Следующая и последняя в зимнем сезоне суббота бесплатного посещения для детей состоится 8 апреля. Во время летнего сезона дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей и в день рождения зоопарка. Для участия в мероприятиях, которые проходят в день бесплатного посещения, дополнительные билеты приобретать не нужно. Для дошкольников посещение зоопарка бесплатно каждый день. Для всех остальных посетителей и участников мероприятий действует обычный прейскурант.

В марте вход в зоопарк и кассы открыты с 9 до 17 часов, зоопарк работает с 9 до 19 часов. Помещения детского зоопарка открыты с 10 до 17 часов, дом толстокожих и тропические дома – с 10 до 18 часов.

В Таллиннском зоопарке насчитывается около 250 видов, он является домом почти для 8000 животных. Зоопарк участвует почти в 60 международных программах, направленных на увеличение численности находящихся под угрозой исчезновения видов. Также зоопарк участвует в проектах по защите видов в природе. Зоопарк – одно из ведущих учреждений, занимающихся экопросвещением, активно участвуя в научных исследованиях в области охраны видов.