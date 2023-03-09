Государственный суд: штраф женщине, поздравившей мужчин с днем ВДВ, был обоснован

Полиция оштрафовала Галину Киселеву на 1200 евро за размещение 2 августа прошлого года в Facebook поздравления по случаю Дня Воздушно-десантных войск в группе жителей Йыхви и Кохтла-Ярве. Этот праздник официально отмечается в России. На прикрепленной к посту фотографии были изображены солдаты с флагом Воздушно-десантных войск Советской Армии и знаки различия Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Согласно закону, правонарушением является публичное демонстрирование символа, связанного с агрессией, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением таким образом, который поддерживает или оправдывает эти действия.

Уездный суд отменил штраф, наложенный на Киселеву, и закрыл производство о проступке. По мнению суда первой инстанции, опубликованная картинка не была напрямую связана с военным вторжением России в Украину и совершенными там военными преступлениями и геноцидом.

Судебная коллегия Государственного суда по уголовным делам не согласилась с этим решением. В опубликованном сегодня постановлении говорится, что наложенный полицией штраф имел под собой законные основания.

Судебная коллегия отметила, что на момент публикации сообщения Киселевой военная агрессия России против Украины продолжалась уже несколько месяцев. Также к тому моменту стали известны чудовищные военные преступления России в Украине, включая убийства, пытки и изнасилования мирных жителей в Буче. Вышеперечисленные преступления связывают именно с десантниками.

Государственный суд счел, что поздравительное сообщение с фотографией российских солдат в такое время является недвусмысленным заявлением о поддержке российских вооруженных сил и совершенных ими международных преступлений. Более того, Россия на протяжении десятилетий использует культ десанта в качестве идеологического оружия для демонстрации своего якобы военного превосходства. День ВДВ, который отмечается в России на государственном уровне, не имеет никакого отношения к Эстонской Республике.