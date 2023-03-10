Экономика
10.03.2023, 11:15

Каждый евро имеет значение: 5 ключевых моментов, которые необходимо знать о накоплении средств на пенсию

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Кайре Пейк, руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Накопление пенсии – это марафон, а не спринт. Однако многие из нас не являются бегунами на длинные дистанции, и мысли о пенсии могут показаться утомительными или даже сложными. Это не так. Первый шаг может быть самым трудным, но хорошая подготовка и знание простых основ могут помочь в этом деле.

1. Пенсии не только для пенсионеров

Больше нет оснований считать, что пенсиями должны интересоваться только те, кто близок к выходу на пенсию. В обществе мы говорим о „пенсионной системе“, но на самом деле вопрос заключается в том, как каждый из нас будет распоряжаться пенсиями в будущем. Полезно также попытаться представить своё собственное будущее. Что мы понимаем под пенсией? Это сидеть дома и ничего не делать, или желание работать, но меньше и так, чтобы мы могли заниматься только своими „любимыми проектами“? Затем важно подумать о том, каким будет наш доход, когда мы больше не захотим или не сможем столько работать. Сколько денег нам понадобится? Одно из правил подготовки к такому будущему: чем раньше Вы начнёте откладывать деньги, тем лучше. Если Вы ещё не начали, начните прямо сейчас, не откладывайте действия на „более удобное“ время. Лучшее время – прямо сейчас, и чем раньше Вы начнёте, тем лучше будет результат, потому что исторически сложилось так, что более длительный период накопления или инвестирования означает и более высокую доходность.

2. Вы заботитесь о своем будущем

В конце 2022 года в стране было проведено комплексное исследование, которое показало, что накоплений в I и II ступенях недостаточно для того, чтобы люди могли справиться в старости. В ситуации, когда II и III ступени являются добровольными, накопление средств на пенсию фактически всё больше становится обязанностью каждого человека. Если Вы продолжите максимально использовать возможности, предоставляемые II и III ступенями, включая 20-процентную скидку с подоходного налога на взносы в III ступень, то Ваши возможности в будущем уже значительно улучшатся. Если бы Вы регулярно отчисляли 15% своей зарплаты в III пенсионную ступень, Вам было бы гарантировано около 30% Вашей зарплаты на пенсии. В настоящее время только каждый пятый житель Эстонии делает взносы в III ступень, но этих взносов достаточно, чтобы гарантировать лишь 6% зарплаты, показал опрос.

3. Ваши пенсионные активы – Ваша собственность

Доля пенсии, получаемая из I ступени, в значительной степени зависит от того, сколько в Эстонии работает людей трудоспособного возраста. По мере уменьшения числа работающих людей будет уменьшаться и пенсия из первой ступени. В то же время и вторая, и третья ступени являются добровольными, а накопленные в них активы – собственностью вкладчика, которую можно оставить в наследство и, при необходимости, использовать до наступления пенсионного возраста. Однако рекомендуется избегать последнего и использовать эти варианты в крайнем случае.

4. Каждый евро имеет значение

Последовательность – ключ к успеху в сбережении и инвестировании. Даже небольшие суммы могут принести пользу, если делать это регулярно. Даже один евро для начала лучше, чем ничего. Кроме того, сложные проценты начинают работать в нашу пользу. Поскольку накопление средств для выхода на пенсию – это марафон, в долгосрочной перспективе велика вероятность того, что естественные циклы подъёмов и спадов в экономике в итоге увеличат инвестиции, а не повредят им. Поэтому даже в условиях спада не следует терять уверенности. Регулярные платежи уже встроены в систему для II ступени, но для других инвестиций, таких как III ступень, также полезно делать взносы с помощью постоянного поручения.

5. Делайте только то, что действительно важно

Хотя инвестирование сейчас популярно как никогда, идея покупки и продажи отдельных акций может быть интересна не всем. Это нормально, потому что инвестиционные возможности сейчас шире и доступнее, чем когда-либо. Разнообразные фонды предлагают способ распределения риска, или индексные фонды с низкими комиссионными, которые дают деньгам ещё больше шансов на рост. Всё больше решений также являются автоматическими и адаптированными к Вашим потребностям. Например, генерационные пенсионные фонды меняют уровень риска точно в соответствии с возрастом будущего пенсионера. Если Вы сделаете накопление будущих средств максимально автоматическим – установите постоянные поручения на III ступень, инвестиционный счёт, Накопитель и т. д., то приличная сумма накопится почти незаметно и без помех. Также стоит время от времени пересматривать свою политику накопления, чтобы убедиться, что Вы достигаете того, что действительно имеет для Вас значение.

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