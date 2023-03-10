Каждый евро имеет значение: 5 ключевых моментов, которые необходимо знать о накоплении средств на пенсию

Больше нет оснований считать, что пенсиями должны интересоваться только те, кто близок к выходу на пенсию. В обществе мы говорим о „пенсионной системе“, но на самом деле вопрос заключается в том, как каждый из нас будет распоряжаться пенсиями в будущем. Полезно также попытаться представить своё собственное будущее. Что мы понимаем под пенсией? Это сидеть дома и ничего не делать, или желание работать, но меньше и так, чтобы мы могли заниматься только своими „любимыми проектами“? Затем важно подумать о том, каким будет наш доход, когда мы больше не захотим или не сможем столько работать. Сколько денег нам понадобится? Одно из правил подготовки к такому будущему: чем раньше Вы начнёте откладывать деньги, тем лучше. Если Вы ещё не начали, начните прямо сейчас, не откладывайте действия на „более удобное“ время. Лучшее время – прямо сейчас, и чем раньше Вы начнёте, тем лучше будет результат, потому что исторически сложилось так, что более длительный период накопления или инвестирования означает и более высокую доходность.