Случаи сексуальной или трудовой эксплутатации: самой уязвимой группой в Эстонии являются граждане третьих стран

„Кризисные ситуации зачастую в острой форме выводят на передний план темы, которые в безопасном мире кажутся далекими и нас не касающимися. Из-за войны в Украине, помимо случаев эксплуатации сексуального характера, в фокусе внимания оказалась эксплуатация труда“, - говорит глава отдела помощи жертвам торговли людьми при Департаменте социального страхования Сирле Блумберг.

В прошлом году к нам поступило 569 обращений, 158 человек были чиновниками, которые указывали на проблемы и им требовалась консультация, 411 человек были клиентами. Из них 300 нуждались в общей информации или совете, когда речь шла о подозрении на какой-то из видов эксплуатации (трудовой и сексуальной), либо были подозрения в торговле людьми, которые все же не нашли под собой основания.

В 40 случаях с большой долей вероятности речь шла об эксплуатации на рабочем месте. Этим клиентам были предоставлены консультации и оказана помощь в составлении заявлений и обращения в комиссию по трудовым спорам при Трудовой инспекции. Когда человек дает разрешение, то информацию о его случае мы передаем также в полицию.

Для 47 человек, которые были привлечены к занятиям, имевшим отношение к сексуальной эксплуатации, мы, кроме консультаций, предоставили также крышу над головой в безопасном месте, медицинские услуги и юридическую помощь. Во всех случаях пострадавшим необходимо обеспечить эмоциональную поддержку и безопасную среду.

„Психологическое насилие, угрозы физического насилия, долгие рабочие дни, невыплата заработной платы, отсутствие трудовых договоров, ночевки на строительных объектах“, - приводит в пример Блумберг то, что выясняется из рассказов пришедших к нам жертв. „К нам обращаются люди в состоянии крайнего отчаяния и безнадежности, предполагая, что все равно им никто не поверит и никто о них не позаботится“, - добавила она.