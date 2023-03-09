Случаи сексуальной или трудовой эксплутатации: самой уязвимой группой в Эстонии являются граждане третьих стран
В прошлом году за консультацией по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми по телефону 6607320 в Департамент социального страхования обратились 569 человек. В 40 случаях было подозрение на эксплуатацию на рабочем месте.
„Кризисные ситуации зачастую в острой форме выводят на передний план темы, которые в безопасном мире кажутся далекими и нас не касающимися. Из-за войны в Украине, помимо случаев эксплуатации сексуального характера, в фокусе внимания оказалась эксплуатация труда“, - говорит глава отдела помощи жертвам торговли людьми при Департаменте социального страхования Сирле Блумберг.
В прошлом году к нам поступило 569 обращений, 158 человек были чиновниками, которые указывали на проблемы и им требовалась консультация, 411 человек были клиентами. Из них 300 нуждались в общей информации или совете, когда речь шла о подозрении на какой-то из видов эксплуатации (трудовой и сексуальной), либо были подозрения в торговле людьми, которые все же не нашли под собой основания.
В 40 случаях с большой долей вероятности речь шла об эксплуатации на рабочем месте. Этим клиентам были предоставлены консультации и оказана помощь в составлении заявлений и обращения в комиссию по трудовым спорам при Трудовой инспекции. Когда человек дает разрешение, то информацию о его случае мы передаем также в полицию.
Для 47 человек, которые были привлечены к занятиям, имевшим отношение к сексуальной эксплуатации, мы, кроме консультаций, предоставили также крышу над головой в безопасном месте, медицинские услуги и юридическую помощь. Во всех случаях пострадавшим необходимо обеспечить эмоциональную поддержку и безопасную среду.
„Психологическое насилие, угрозы физического насилия, долгие рабочие дни, невыплата заработной платы, отсутствие трудовых договоров, ночевки на строительных объектах“, - приводит в пример Блумберг то, что выясняется из рассказов пришедших к нам жертв. „К нам обращаются люди в состоянии крайнего отчаяния и безнадежности, предполагая, что все равно им никто не поверит и никто о них не позаботится“, - добавила она.
Преимущественное большинство (89%) наших клиентов оказались из третьих стран – Украины (в том числе беженцы), Российской Федерации, Молдовы, Узбекистана, но были также люди из Бразилии и Венесуэлы.
Экономическое развитие Эстонии было быстрым, уровень безопасности страны считается довольно высоким – и если десять лет назад из Эстонии уезжали на заработки в соседние страны, то уже некоторое время Эстония сама стала страной, куда приезжают с этими целями. К сожалению, это повлекло за собой появление ситуаций, когда людей, приезжающих к нам на заработки в основном из третьих стран, обманывают как по условиям труда, по рабочим часам, по оплате, угрожают им насилием и депортацией из страны.
„Уязвимым человека делает в первую очередь отсутствие информации и мнение, что иностранцам и положено работать больше и быть благодарными за то, что им вообще дали работать. У многих нет привычки также требовать заключения трудового договора, они верят в то, что бумаги – это чистая формальность, а устные договоренности соблюдаются. Свою роль играют языковой барьер и незнание, куда обратиться за помощью, - поясняет Блумберг. - Когда мы научимся обращать внимание на случаи эксплуатации, сигнализировать о них, тогда у нас будет больше возможностей для сдерживания эскалации ситуации. Предотвращение и информирование – это всегда наиболее эффективный способ для борьбы с торговлей людьми“.
Консультативная линия по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми +372 660 7320 принимает звонки по рабочим дням с 08:30 до 17:00. Помощь по телефону можно получить по рабочим дням с 8.30 до 17.00 на эстонском, русском и английском языке. При желании можно сохранить анонимность. Можно писать по адресу: inimkaubandus@sotsiaalkindlustusamet.ee
Круглосуточную поддержку и консультацию можно получить по кризисному телефону помощи жертвам 116 006.