Инспекция труда: не отвечающие требованиям средства труда представляют для работников наибольшую опасность

В 2022 году Инспекции труда, как сказала специалист по коммуникации отдела превенции и информации Инспекции труда Каролин Лийс Тамм, сообщили о 3672 несчастных случаях на производстве. В 2021 году было передано 3883 сообщения. Как отметила Тамм, по сравнению с 2018 годом, когда Инспекции труда стало известно 5170 несчастных случаях на производстве, их количество снизилось, но по-прежнему остается высоким. В 2022 году 15 несчастных случаев на производстве привели к смерти, годом ранее было зарегистрировано 13 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.