09.03.2023, 14:51
ВИДЕО И ФОТО | Коалиционные переговоры продолжаются! Кая Каллас об их умеренном темпе: партнерам нужно больше времени(2)
В 13:30 представители Партии реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партии продолжили коалиционные переговоры.
Кая Каллас признала, что каких-то конкретных решений сегодня ожидать не стоит. Каллас отметила, что новым партнерам нужно время, чтобы переключиться с так называемых „принципов обсуждения“ на принципы, которые реально воплотить в жизнь. Она подтвердила, что не было плана затягивать переговоры, но Партия реформ не планирует агрессивно продвигать процесс. „Нам постоянно говорят, что мы слишком сильны, и я определенно хочу учесть их (Eesti 200, соцдемов - ред.) акценты“.
Вопросы безопасности будут обсуждаться завтра, на данный момент встречи в выходные не планируются.