Сотни тысяч семей с марта по май получат доплату в рамках нового закона о семейных пособиях

Из-за задержки принятия нового закона о семейных пособиях, тысячи семей недополучили положенные им выплаты. Департамент социального страхования обещает часть из них выплатить до конца марта, часть - до конца мая. Если в ваше семье растет ребенок, которому не исполнилось 19 лет, но который до этого нигде не учился, то новые ставки пособия могут приятно удивить.