Юри Ратас: мы действительно потеряли поддержку русскоязычных избирателей(37)
Вчера лидер Центристской партии Юри Ратас в передаче „Esimene stuudio“ на канале ETV рассуждал о том, почему в некогда очень лояльном партии уезде произошли большие перемены.
Ведущий программы Йоханнес Тралла отметил, что когда-то центристов поддерживало более 70% русскоязычных избирателей, однако в этот раз лозунг „Мы за вас“ не оказалось столь убедительным. „Например, в Ида-Вирумаа Объединенная левая партия Эстонии набрала примерно 15% голосов“.
„Это очень серьезный риск безопасности. Если взять голоса только Михаила Стальнухина или только Объединенной левой партии, то они набрали больше, чем все кандидаты от Партии реформ. Меня ведь это не радует. Это справедливый вопрос для всех эстонских партий – что пошло не так и чего такого мы не сумели объяснить жителям Ида-Вирумаа? Здесь есть над чем подумать. Но очевидно и то, что Центристская партия была наиболее активна в этом уезде и даже выиграла там“, – прокомментировал Юри Ратас.
Йоханнес Тралла однако полагает, что у центристов в Ида-Вирумаа результаты были неважными. И партия уступила 15 000, которые в итоге забрали Михаил Стальнухин и ОЛПЭ. Ратас согласился с этим утверждением, но еще раз подчеркнул, что говорит не о выдающихся результатах, а о победе. „Мы действительно потеряли поддержку русскоязычных избирателей, но мы по-прежнему продолжаем оставаться крупнейшим игроком, которой может обратиться к ним. И я хотел бы спросить, а что сделали другие партии, чтобы эти люди почувствовали себя своими? Чтобы они почувствовали, что они тоже жители этой страны и граждане Эстонии?“
Затем ведущий спросил про убеждения этих людей и их взгляды на политику. „Не кажется ли вам, что эти 15 000 человек не верны конституционным ценностям и принципам Эстонии? Как вы воспринимаете, например, тезисы „левой“ партии? Можно ли сказать, что это, образно говоря, кремлевский рупор в Эстонии?“
„Без сомнения. Я считаю, что такой партии, которая четко выступает против независимости и демократии Эстонии, нельзя было вообще принимать участие в выборах. И, к сожалению, это не 15 000 голосов. Если к ним прибавить голоса независимых кандидатов, то это более 20 000 голосов,“ – констатировал Ратас. К этой же категории он отнес и Михаила Стальнухина. „То, как он отзывался об эстонском правительстве, и явилось причиной, по которой Центристская партия исключила его из своих рядов“, – заключил Ратас.
Напомним, что Михаил Стальнухин состоял в Центристской партии с 1996 года. Однако в сентябре прошлого года правление партии приняло решение исключить его из своих рядов, после того как Стальнухин назвал членов правительства и премьер-министра фашистами и заявил, что считает нацистами всех, кто сносит памятники советским солдатам.