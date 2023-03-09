Юри Ратас: мы действительно потеряли поддержку русскоязычных избирателей

Ведущий программы Йоханнес Тралла отметил, что когда-то центристов поддерживало более 70% русскоязычных избирателей, однако в этот раз лозунг „Мы за вас“ не оказалось столь убедительным. „Например, в Ида-Вирумаа Объединенная левая партия Эстонии набрала примерно 15% голосов“.

„Это очень серьезный риск безопасности. Если взять голоса только Михаила Стальнухина или только Объединенной левой партии, то они набрали больше, чем все кандидаты от Партии реформ. Меня ведь это не радует. Это справедливый вопрос для всех эстонских партий – что пошло не так и чего такого мы не сумели объяснить жителям Ида-Вирумаа? Здесь есть над чем подумать. Но очевидно и то, что Центристская партия была наиболее активна в этом уезде и даже выиграла там“, – прокомментировал Юри Ратас.

Йоханнес Тралла однако полагает, что у центристов в Ида-Вирумаа результаты были неважными. И партия уступила 15 000, которые в итоге забрали Михаил Стальнухин и ОЛПЭ. Ратас согласился с этим утверждением, но еще раз подчеркнул, что говорит не о выдающихся результатах, а о победе. „Мы действительно потеряли поддержку русскоязычных избирателей, но мы по-прежнему продолжаем оставаться крупнейшим игроком, которой может обратиться к ним. И я хотел бы спросить, а что сделали другие партии, чтобы эти люди почувствовали себя своими? Чтобы они почувствовали, что они тоже жители этой страны и граждане Эстонии?“

Затем ведущий спросил про убеждения этих людей и их взгляды на политику. „Не кажется ли вам, что эти 15 000 человек не верны конституционным ценностям и принципам Эстонии? Как вы воспринимаете, например, тезисы „левой“ партии? Можно ли сказать, что это, образно говоря, кремлевский рупор в Эстонии?“