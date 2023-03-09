Новости Эстонии
09.03.2023, 12:50

Два продавца электроэнергии, словно сговорившись, выступили с критикой универсальной услуги

 
Потребители потеряли в марте почти 4,2 миллиона евро!
ФОТО: Sunshine Studio | Shutterstock

В Эстонии 300 000 домашних потребителей продолжают пользоваться универсальной услугой электропотребления, что означает для них потерю в марте почти 4,2 миллиона евро по сравнению, например, с некоторыми пакетами с фиксированной ценой. Средний потребитель с его объемом 333 кВтч теряет около 14 евро в месяц. Этим утром два розничных продавца электроэнергии, похоже, согласовали пресс-релизы с критикой универсальной услуги, пишет Ärileht.

„За последний месяц мы видели в четыре раза больше движений клиентов, чем обычно, но, несмотря на это, большинство эстонских клиентов продолжают пользоваться универсальной услугой электричества, на которую государство перевело их осенью“, — отметил представитель Alexela Кальви Ныу.

„Сегодня это экономически нецелесообразно, особенно в ситуации, когда из-за роста цен деньги тают, как весенний снег. Клиентам, ценящим стабильность, мы рекомендуем перейти на пакет „Без забот“, стоимость которого в апреле мы прогнозируем 12,70 ц/кВтч. Более склонные к риску люди могут рассмотреть биржевой пакет“, – сказал Ныу.

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