ВИДЕО | Кая Каллас посоветовала жителям Эстонии, как выбрать пакет электроэнергии

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Кая Каллас начала с хороших новостей. Например, инфляция в стране замедлилась до 17,6 процентов, а средняя зарплата, напротив, выросла.

Э-выборы — это часть нашего цифрового общества, люди хотят их использовать, как и все остальные услуги э-государства. Электронные выборы безопасные и достоверные, что подтверждено различными проверками, в том числе на международном уровне.

Каллас поблагодарила за поддержку на выборах, в том числе личную. Она заверила, что будет выступать не в качестве „премьер-министра Партии реформ“, а в качестве „премьер-министра всей Эстонии“, то есть отстаивать интересы всех жителей страны.

Также премьер-министр обратилась к EKRE. „Патриотизм и национализм — это не синонимы. Настоящий патриот Эстонии — это не тот, кто унижает другие нации и считает себя единственной национальной партией в Эстонии. Настоящий патриот — этот тот, кто ценит и другие национальности и и понимает, что украинцы воюют за свое государство. Помогая Украине, мы помогаем и себе тоже, а также всем народам, которые борются против агрессивных действий России и живут по соседству с этой агрессивной страной“.

Министр Мадис Каллас тоже сказал, что Эстония продолжит поддерживать Украину и поблагодарил всех за участие в выборах. „Это торжество демократии: у нас есть, что выбирать и кого выбирать. В целом, думаю, Эстония получила результат, которого сегодня хочет народ“, — заявил он.