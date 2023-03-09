ВИДЕО | Кая Каллас посоветовала жителям Эстонии, как выбрать пакет электроэнергии(12)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр окружающей среды Мадис Каллас.
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Кая Каллас начала с хороших новостей. Например, инфляция в стране замедлилась до 17,6 процентов, а средняя зарплата, напротив, выросла.
Э-выборы — это часть нашего цифрового общества, люди хотят их использовать, как и все остальные услуги э-государства. Электронные выборы безопасные и достоверные, что подтверждено различными проверками, в том числе на международном уровне.
Каллас поблагодарила за поддержку на выборах, в том числе личную. Она заверила, что будет выступать не в качестве „премьер-министра Партии реформ“, а в качестве „премьер-министра всей Эстонии“, то есть отстаивать интересы всех жителей страны.
Также премьер-министр обратилась к EKRE. „Патриотизм и национализм — это не синонимы. Настоящий патриот Эстонии — это не тот, кто унижает другие нации и считает себя единственной национальной партией в Эстонии. Настоящий патриот — этот тот, кто ценит и другие национальности и и понимает, что украинцы воюют за свое государство. Помогая Украине, мы помогаем и себе тоже, а также всем народам, которые борются против агрессивных действий России и живут по соседству с этой агрессивной страной“.
Министр Мадис Каллас тоже сказал, что Эстония продолжит поддерживать Украину и поблагодарил всех за участие в выборах. „Это торжество демократии: у нас есть, что выбирать и кого выбирать. В целом, думаю, Эстония получила результат, которого сегодня хочет народ“, — заявил он.
Журналист Delfi задал вопрос относительно универсальной услуги электропотребления, на который Каллас ответила, что люди сами должны решить, какими будут их дальнейшие действия. „Это сильно зависит от самого человека. Тот выбор, который нам приходится делать, — это всегда выбор между жадностью и страхами. Тем, у кого много страхов, следует снижать риски, фиксировать цены или оставаться на универсальной услуге. Тем, кто слонен к тому, чтобы экономить, самостоятельно регулируя свое потребление, следует перейти обратно на биржевые пакеты, которые предлагают разные продавцы электроэнергии“. Каллас отметила, что универсальная услуга изначально была предназначена в качестве временного решения и не является методом регулирования цен. Сейчас цены снизились сами, люди могут покупать электричество по разумной цене и принимать взвешенные решения.
„Это та точка, в которую мы должны вернуться. К счастью, благодаря универсальной услуге продавцы электричества вышли с различными пакетами для людей. Так что каждый человек должен решать сам, исходя из того, какой у него порог восприимчивости к рискам“.
Что касается изменения формата универсальной услуги, то Каллас в этом необходимости не видит, поскольку в итоге ситуацию должна отрегулировать рыночная экономика. Уже сейчас поставщики электроэнергии предлагают людям различные варианты. „В период высоких цен универсальная услуга была разумной и давала людям возможность сэкономить. Но если цены снижаются — что, к счастью, и происходит — то нужно возвращаться к обычной ситуации, когда рынок сам предлагает эти решения“, — резюмировала Каллас.
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