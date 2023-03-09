Алар Карис провозгласил изменения. Теперь граждане РФ и других третьих стран не смогут иметь в Эстонии оружие

Закон о внесении изменений в Закон об оружии и Закон о государственной пошлине позволяет перейти на полностью дигитальную процедуру получения разрешений на оружие, а также запустить новый регистр служебного и гражданского оружия. Он интегрирован с другими базами данных, которые используются в процедуре получения разрешения. Электронным станут и дела по надзору за обладателем лицензии. Также устанавливается более четкий порядок общеевропейского обмена информацией, касающейся оружия. Например, страны-участницы будут передавать друг другу информацию об отказах в выдаче разрешения на оружие.

Согласно изменениям, ходатайствовать о разрешении на владение огнестрельным оружием сможет только иностранец, хорошо владеющий эстонским языком, поскольку отныне соответствующий экзамен будет проводиться полностью на эстонском языке. Закон также дополняет основания для отказа в выдаче разрешения на оружие и предусматривает, среди прочего, что лицо, совершившее определенные виды тяжких преступлений, никогда не сможет получить разрешение на оружие.

Отныне разрешения на ношение оружия в Эстонии будут выдаваться только гражданам стран-участниц ЕС и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или проживающим в Эстонии на основании права на проживание.

Разрешения, выданные лицам с неопределенным гражданством, действительны до даты, указанной в разрешении, т.е. максимально пять лет. Разрешения для других иностранцев действительны в течение одного года.

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