Соседи соседям — друзья или недруги? В центре Таллинна не случилось дружной деревни Бюллербю

„То, что суд примет такое решение, можно было предположить заранее. Я немного разбираюсь в юридических вопросах, все таки много лет преподавал налоговое право“, - сказал Пауль Таммерт, житель дома номер 28 по улице Луха в Таллинне. На днях Государственный суд вынес решение, что многоквартирный дом по улице Луха, 28 имеет право не разрешать жильцам соседнего, 30-го, дома пользоваться отрезком дороги перед их домом, и теперь жильцы соседнего дома окончательно лишились доступа к своим парковочным местам. Парковка у соседнего дома уже третий год сияет зимой нетронутой снежной белизной.