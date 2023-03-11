Новости Эстонии
11.03.2023, 21:05

Соседи соседям — друзья или недруги? В центре Таллинна не случилось дружной деревни Бюллербю

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„Здесь нет проезда“, - говорит Пауль Таммерт. Слева от него скрывается под снегом отрезок дороги, прилагающий к дому номер 28, которым не могут пользоваться жильцы соседнего, 30-го, дома.
„Здесь нет проезда“, - говорит Пауль Таммерт. Слева от него скрывается под снегом отрезок дороги, прилагающий к дому номер 28, которым не могут пользоваться жильцы соседнего, 30-го, дома.
ФОТО: Andres Putting

Жильцы одного из многоквартирных жилых домов для установления сервитута обратились в суд, однако Государственный суд постановил, что разумнее проложить через небольшой газон новую дорогу, пишет издание Eesti Päevaleht.

„То, что суд примет такое решение, можно было предположить заранее. Я немного разбираюсь в юридических вопросах, все таки много лет преподавал налоговое право“, - сказал Пауль Таммерт, житель дома номер 28 по улице Луха в Таллинне. На днях Государственный суд вынес решение, что многоквартирный дом по улице Луха, 28 имеет право не разрешать жильцам соседнего, 30-го, дома пользоваться отрезком дороги перед их домом, и теперь жильцы соседнего дома окончательно лишились доступа к своим парковочным местам. Парковка у соседнего дома уже третий год сияет зимой нетронутой снежной белизной.

„Мы обратились в суд с одной единственной просьбой — установить сервитут*, а теперь придется прокладывать дорогу через газон“, - сказала Кристель Абель, жительница дома по улице Луха, 30.

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