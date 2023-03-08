ФОТО | На шоссе Таллинн - Тарту с трассы вечером вылетели фура и внедорожник

В 18 часов в Ярвамаа вблизи села Кясуконна с трассы выехали грузовик и внедорожник.

В среду вечером снег идет по всей Эстонии. Транспортный департамент напоминает, что при снегопаде видимость ограничена. Скользко на дорогах по всей стране.

Температура воздуха к ночи упадет ниже нуля, дорожные условия будут сложными.