Каллас после первого тура коалиционных переговоров: цель - прийти за четыре года к сбалансированному бюджету

„Наше общее желание - сформировать правительство на четыре года. Это значит, что нам нужно тщательно обсудить все вопросы. Это займет какое-то время“, - начала пресс-конференцию премьер-министр и лидер реформистов Кая Каллас.

„Амбиции, безусловно, очень высокие. Мы хотим провести важные реформы в области зеленой энергетики, а также в сфере образования. И, конечно, предпринять шаги по развитию цифровых технологий“, - сказал лидер партии Eesti 200 Лаури Хуссар.

Председатель СДП Лаури Ляэнеметс также отметил, что для Социал-демократической партии важны следующие темы: повышение благосостояния людей, региональное развитие и „зеленая“ тема.

Кая Каллас отметила, что завтра будут обсуждать ценности коалиции: свободу, верховенство закона и т.д. „Затем мы перейдем к вопросам безопасности, внешней политики, политики Европейского союза и так далее“, - сказал Каллас.

„Нынешний план действий - один из самых подробных за последнее время“, - отметил Хуссар. „В Эстонии никогда не было коалиции с таким количеством общих позиций. „Поэтому мы присмотримся к деталям повнимательнее“, - добавил Ляэнеметс.

Каллас заявила, что госбюджет и налоги рассмотрят в самом конце. „Для начала, мы составим карту доходов и расходов во всех областях“, - сказала она и добавила, что цель прийти к сбалансированному бюджету за четыре года.

По словам Ляэнеметса вырезать миллиард из госбюджета довольно сложно. „Это будут другие решения, и мы их обсдим. Но сократить миллиард из бюджета просто невозможно“, - заявил лидер Социал-демократической партии.

Напомним, что Партия реформ получила 37 мест в Рийгикогу, Eesti 200 - 14, а Социал-демократической партия - 9.