Силы обороны начнут устанавливать заградительные конструкции в различных местах Эстонии

„Это мероприятие планировалось заранее. Теперь оно стало возможным благодаря тому, что необходимые элементы были закуплены в достаточном количестве и теперь их можно предварительно выставить в необходимых местах. Хочу заверить, что прямой военной угрозы Эстонии сегодня нет, и Силы обороны хотят сделать все возможное, чтобы так было и впредь“, - сказал командир пионерского батальона подполковник Айнар Афанасьев.

„Силы обороны хотят защищать Эстонию на ее собственных условиях, поэтому принимают ряд превентивных и упреждающих мер, чтобы перехватить инициативу и сделать нападение на нашу страну как можно более сложным и дорогостоящим. Одной из таких мер является предварительное развертывание средств сдерживания“, - сказал подполковник Афанасьев.

Барьеры, в том числе бетонные элементы, будут установлены в различных местах Эстонии в сотрудничестве с местными властями, Департаментом полиции и пограничной охраны, Спасательным департаментом, Центром управления государственными лесами (RMK) и Департаментом транспорта. Кроме того, Силы обороны отдельно связываются с каждым землевладельцем, которого установка барьеров непосредственно касается.

При установке заграждений учитывается, чтобы они как можно меньше беспокоили людей в повседневной жизни. При этом обеспечивается возможность их быстрого развертывания в случае необходимости. Доставку заграждений осуществляют Силы обороны и их гражданские партнеры.