В МИД Эстонии вызвали посла Грузии

„Прошедший в парламенте Грузии первое чтение закон об иностранных агентах вызывает серьезные вопросы по перспективам демократии в Грузии“, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

„Закон находится в явном противоречии с нынешним желанием правительства Грузии быстро интегрироваться в Евро-атлантическое сообщество. Он противоречит европейским ценностям и работает против выполнения 12 приоритетов, необходимых для статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз“, - добавил глава МИД ЭР.

По словам эстонского министра, применение закона приведет к подавлению независимой прессы и гражданского общества, а также осложнит реализацию эстонских проектов по сотрудничеству в Грузии“.

„Мы призываем грузинский парламент ответственно оценить действительные интересы страны и отозвать законопроект. Также мы призываем грузинское правительство уважать право людей на мирный протест“, - отметил Рейнсалу.