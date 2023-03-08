ВИДЕО | Март Вырклаэв: состояние государственных финансов неважное. Предстоят непростые решения

Что будет обсуждаться в первый день коалиционных переговоров?

Начнем с того, что мы получим обзор состояния государственных финансов. Посмотрим, сколько у страны денег и какой экономический прогноз. И второе - обсудим, как мы будем двигаться дальше в коалиционных переговорах, но это скорее технический вопрос. Основное - финансовый обзор.

Видимо, вы представляете, что будет сказано в этом обзоре...

Да, представляем. Мы находимся в сложной ситуации, государственный бюджет в тяжелом положении. Из-за кризисов мы должны были делать крупные траты. В различных коалициях были сделаны траты, которые можно было бы не делать. Я настроен очень позитивно. Уже в начале переговоров стороны сказали, что готовы искать точки соприкосновения и подумать о том, какие нужно принять решения, чтобы не занимать много денег.

Стороны высказались в том духе, что готовы к сложным решениям. Я хочу надеяться, что мы сможем обсудить все предложения и договориться.

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