ФОТО | Коалиционные переговоры стартовали! Сегодня обсуждается финансовое положение страны

Сегодня не стоит ожидать каких-то официальных решений, распределения министерских портфелей или оглашения конкретных планов действий. Стороны обсуждают, какое сейчас у государства финансовое положение. По этой теме выступят также представители Министерства финансов.

Для сбалансирования государственного бюджета в следующем году, возможно, потребуется найти возможность для сокращения расходов на сумму более миллиарда евро, сказала сегодня ERR министр финансов уходящего правительства Аннели Аккерманн.

Ожидается, что первый тур коалиционных переговоров завершится к 18 часам.

Напомним, что у партий, намеренных сформировать правящую коалицию, 60 депутатских мест в Рийгикогу (Партия реформ - 37, Eesti 200 - 14 и СДП - 9).